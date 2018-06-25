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FT: BMW может закрыть свои заводы в Великобритании из-за Brexit

Экономика и бизнес
25 июня, 20:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

По данным газеты, автоконцерн производит на территории Великобритании Mini и Rolls-Royce, а также располагает цехом металлической штамповки

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ТАСС, 25 июня. Автоконцерн BMW может закрыть свои заводы в Великобритании, если в результате Brexit будет затруднен импорт необходимых для производства узлов и агрегатов из Европы.

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Об этом, как сообщает в понедельник газета Financial Times, заявил менеджер компании по таможенному оформлению Штефан Фрайсмут.

"Мы всегда говорили, что можем сделать все возможное и подготовить все, но если в конце концов цепочка поставок будет останавливаться на границе, то тогда мы не сможем производить наши продукты в Великобритании", - приводит его слова издание. По данным газеты, BMW располагает заводами на территории Великобритании, которые производят автомобили Mini и Rolls-Royce, а также цехом металлической штамповки. В общей сложности на этих предприятиях работают более 7 тыс. человек. С 2000 года компания инвестировала около £2 млрд в Соединенном Королевстве.

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Ранее сообщалось, что европейская авиастроительная корпорация Airbus также пригрозила приостановить производство в Великобритании, если правительство не достигнет ряда соглашений с Евросоюзом об условиях выхода страны из сообщества. До выхода Великобритании из ЕС концерн будет внимательно отслеживать количество инвестиций в экономику страны и воздержится от расширения базы британских партнеров Airbus.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

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