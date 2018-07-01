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Белый дом: Эр-Рияд имеет резервные мощности для увеличения нефтедобычи на 2 млн баррелей

Экономика и бизнес
1 июля, 5:23 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 1, июля. /ТАСС

В Вашингтоне также отметили, что США и Саудовская Аравия подтвердили свою приверженность стабильному глобальному энергетическому рынку

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс

© AP Photo/Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом подтвердил наличие у его страны резервных мощностей для увеличения добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс по итогам состоявшегося в пятницу разговора.

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"В ответ на оценку президентом дефицита на нефтяном рынке король Сальман подтвердил, что королевство сохраняет резервные мощности в размере двух миллионов баррелей в день, которые оно будет рационально использовать при необходимости для обеспечения баланса и стабильности на рынке в координации с своими партнерами - производителями нефти с целью реагирования на любые возможные последствия", - говорится в документе.

Главы двух государств "подтвердили свою приверженность здоровому и стабильному глобальному энергетическому рынку на благо всех стран". "Оба лидера согласились с тем, что сбалансированность мирового нефтяного рынка имеет важное значение для обеспечения людей во всем мире доступа к надежному и недорогостоящему энергоснабжению", - отметила Сандерс.

Ранее в субботу Трамп написал в Twitter, что попросил короля Саудовской Аравии увеличить добычу нефти, возможно, до 2 млн баррелей, и получил согласие. Саудовское агентство печати позже сообщило, что лидеры обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти. О планах увеличения объемов добычи на 2 млн баррелей в сутки в публикации не упоминалось. Американская газета The Wall Street Journal также сообщила, что саудовский король не давал гарантий нарастить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.

В начале июня газета представила оценки, согласно которым Саудовская Аравия нарастила добычу примерно до 10 млн баррелей в сутки. В материале отмечается, что Эр-Рияд теоретически может достичь уровня добычи в 12,5 млн баррелей в сутки, однако поддерживать его способен лишь в течение непродолжительного времени.

В начале июня агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что представитель администрации США позвонил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду и обратился с просьбой увеличить добычу в случае, если цена на нее пойдет вверх в результате возобновления американских санкций против Ирана и сокращения экспорта иранской нефти. Один из источников добавил, что разговор состоялся 7 мая, за день до того, как Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана.

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Мировые цены на нефть Выход США из ядерной сделки с Ираном
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Сандерс, Сара Трамп, Дональд Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
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