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В РЖД заявили, что продолжат закупать плацкартные вагоны

Экономика и бизнес
3 июля, 11:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Ведется разработка концепции нового плацкартного вагона, она предусматривает улучшение условий для комфортного проезда пассажиров, отметили в компании

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) не будет отказываться от закупки плацкартных вагонов, но они станут комфортнее для пассажиров, сообщили ТАСС в компании.

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"Холдинг РЖД для улучшения качества обслуживания пассажиров ведет разработку новых пассажирских вагонов - как плацкартных, так и купейных. В настоящий момент разрабатываются только концепции новых вагонов, их внутреннего устройства. В частности, ведется разработка концепции нового плацкартного вагона, которая предусматривает улучшение условий для индивидуального комфортного проезда пассажиров. Проектирование этого подвижного состава будет осуществляться на основе мнений, полученных от пассажиров и экспертного сообщества", - сказал представитель РЖД.

Он добавил, что в случае принятия решения о производстве и закупке новых плацкартных вагонов, тарифы на них останутся прежними, так как будут регулироваться государством.

Ранее директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов заявил, что компания планирует заменить старые купе и плацкартные вагоны инновационными вагонами в ближайшие три года. По его словам, речь идет о вагонах проекта 2019 и проекта 2020. В качестве примеров потребительских свойств он привел выделение отсеков для крупногабаритного багажа, регулируемое затемнение окон, душевые кабины, сенсорные экраны, индивидуальные сейфы, развитие зон отдыха для детей.

Планы по замене

Вагон-2019 массово заменит существующие одноэтажные купейные вагоны, сообщал Пегов. На смену плацкартным вагонам придут новые вагоны открытого типа, оснащенные кондиционерами, биотуалетами, имеющие улучшенные потребительские и технико-экономические характеристики. По его словам, их закупка позволит сохранить стабильность социально значимых перевозок и безболезненно перейти к новой продуктовой линейке в условиях скачкообразного массового выбытия подвижного состава до 2025 года.

Двухэтажные вагоны проекта 2020 планируется использовать на маршрутах с наибольшим пассажиропотоком и инфраструктурой, обеспечивающих их эксплуатацию. Использование данных вагонов позволит нарастить предложенные емкости и снизить расходы Федеральной пассажирской компании, при этом улучшить предложение для клиента, отказавшись от менее привлекательных плацкартных вагонов и снизить цену билета относительно купе.

В апреле 2016 года глава РЖД Олег Белозеров говорил, что плацкартные вагоны необходимо сохранить, но в меньшем объеме. Он подчеркивал, что сейчас старые плацкартные вагоны постепенно выбывают из парка. Отвечая на вопрос, когда с железной дороги исчезнет последний вагон устаревшего плацкарта, глава РЖД заметил, что это может занять порядка четырех лет.

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Пегов, Дмитрий Владимирович Белозеров, Олег Валентинович
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