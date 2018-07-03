"Ведомости": РЖД с 2025 года не будет закупать плацкартные вагоны

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" с 2025 года не будет закупать плацкартные вагоны, на смену им придут одноэтажные вагоны нового типа. Об этом говорится в приложении к проекту Долгосрочной программы развития РЖД до 2025 года, сообщает газета "Ведомости".

По словам представителя "Трансмашхолдинга", новые вагоны появятся у "Федеральной пассажирской компании" (ФПК) уже в следующем году. "К середине следующего года вагон должен пройти все необходимые испытания и получить сертификат, позволяющий эксплуатировать его на железнодорожной сети общего пользования", - говорит собеседник газеты.

"Трансмашхолдинг" по техническому заданию ФПК разрабатывает одноэтажные вагоны, которые заменят плацкарту, и двухэтажные. Последние, по данным газеты, РЖД начнут покупать в 2020 году.

По расчетам РЖД, переход от используемого сейчас двухэтажного вагона к вагону нового поколения снизит себестоимость перевозки пассажира на 9-10%. В 2017 году расходы РЖД по пассажирским перевозкам составили 18,7 млрд руб. (общие расходы - 1,56 трлн руб.), а доходы - 21,8 млрд руб.

Планируется закупать в среднем по 600 новых пассажирских вагонов в год, пишут "Ведомости" со ссылкой на материалы РЖД (без уточнения, каких именно). "Трансмашхолдинг" суммарно способен выпускать ежегодно 1200 вагонов.

