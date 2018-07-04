"Ъ": Минфин предлагает начать маркировку пива с 2019 года

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Министерство финансов России предложило начать маркировку пива и пивных напитков с 2019 года. Как сообщает в среду газета "Коммерсантъ", министерство подготовило соответствующий законопроект с поправками, которые устанавливают новые требования для производителей пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

В частности, как следует из текста документа, который имеется в распоряжении издания, производители с 1 января 2019 года должны будут маркировать свою продукцию федеральными специальными или акцизными (для импортных товаров) марками, и без этого продукция будет считаться находящейся в нелегальном обороте и подлежать изъятию.

В настоящее время в России маркировка алкоголя обязательна только для крепких напитков и вина. Издание напомнило, что еще в апреле Минфин не поддерживал введение маркировки пива, однако сейчас в пресс-службе министерства отметили "Коммерсанту", что необходимость ужесточения регулирования вызвана выявленными Росалкогольрегулированием (РАР) нарушениями в обороте пивоваренной продукции.

В частности, в 2017 году лабораториями РАР были проведены испытания 1 033 образцов пивной продукции, и, согласно результатам экспертиз, было установлено несоответствие требованиям госстандартов 997 образцов. Кроме того, за последние два года РАР было арестовано или изъято 184 тыс. дал (декалитр) продукции, не соответствующей требованиям техрегламентов и нормативной документации.

В Минфине также пояснили, что в подготовленном законопроекте указана ориентировочная дата введения маркировки, и в реальности она будет запущена не раньше середины 2019 года. "К сентябрю организации, производящие пивоваренную продукцию, представят свои предложения по формату маркировки, который для них является наиболее предпочтительным. По мере определения формата маркировки уже будет приниматься решение о дате ее запуска", - пояснили изданию в министерстве.

Законопроект пока еще в начальной стадии проработки, и он будет дорабатываться с учетом дальнейших обсуждений с РАР и отраслью, добавили в Минфине.