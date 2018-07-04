Заказчик отказался от планов по созданию расширенной версии ледокола 22220

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Росатомфлот и ЦКБ "Айсберг" приняли решение о нецелесообразности создания расширенной версии универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Об этом рассказал в среду ТАСС Александр Рыжков - гендиректор ЦКБ "Айсберг", разработчика ледоколов.

Ранее сообщалось, что четвертый и пятый ледоколы проекта 22220, которые будут заказаны в дополнение к трем уже строящимся на Балтийском заводе судам "Арктика", "Сибирь" и "Урал", могут иметь увеличенный корпус для проводки судов большего размера. ЦКБ "Айсберг" и Крыловский государственный научный центр проводили испытания модели с увеличенной шириной корпуса - с 33 до 38 метров.

"Мы прорабатывали вариант увеличения ширины корпуса до 38 метров, проводили испытания в ледовом бассейне модели более широкого корпуса. Но основная задача - не просто сделать ледокол шире, а чтобы транспортное судно, которое будет двигаться за этим ледоколом, могло двигаться быстрее. В Арктике работают крупнотоннажные газовозы шириной более 50 метров, и испытания показали, что, если ледокол имеет ширину 33 метра или 38 метров - скорость движения крупнотоннажного транспортного судна за ним не сильно меняется. Исходя из этого было принято решение, что строить должны именно те же ледоколы проекта 22220 шириной 33 метра", - рассказал Рыжков.

При этом он отметил, что при отсутствии принципиальных изменений в конструкции судна четвертый и пятый ледокол, скорее всего, будут отличаться от других ледоколов проекта 22220. "Принципиальных изменений не будет, но электроника каждые три года меняется, поэтому можно точно прогнозировать, что в вопросах радиоэлектроники будут изменения", - отметил Рыжков. Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что руководство ОСК надеется на заключение контракта о строительстве двух дополнительных ледоколов проекта 22220 до конца текущего года. Также сообщалось, что по планам четвертый и пятый ледоколы проекта должны быть введены в строй в 2025 и 2026 годах соответственно.

Суда проекта 22220 являются ледоколами нового поколения, после завершения строительства они станут самыми мощными атомными ледоколами в мире. За счет особой конструкции корпуса они несмотря на огромное водоизмещение в 33,5 тыс. тонн смогут работать как в открытом море, так и в руслах крупных рек. Строительство ледоколов является частью программы увеличения грузопотока по Северному морскому пути в ближайшие десятилетия. Их ввод в эксплуатацию решит вопрос бесперебойного круглогодичного судоходства в Западной Арктике.

Центральное конструкторское бюро "Айсберг" было основано в 1947 году. За 70-летнюю историю ЦКБ его сотрудники разработали проекты первого атомного ледокола "Ленин", ледоколов "Ямал", "50 лет Победы", плавучего атомного энергоблока "Академик Ломоносов" и других судов гражданского и военного назначения.