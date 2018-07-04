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Минэкономразвития прогнозирует снижение темпа роста реальных зарплат россиян

Экономика и бизнес
4 июля, 11:34 UTC+3

Показатель снизится с 6,3% в 2018 году до 0,8% в 2019 году

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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Темп роста реальных зарплат россиян снизится с 6,3% в 2018 году до 0,8% в 2019 году из-за ускорения инфляции и высокой базы.

Об этом говорится в аналитических материалах Минэкономразвития РФ "Картина экономики. Июнь 2018".

"В 2019 году ожидается замедление реальных темпов роста заработных плат в первую очередь из-за формирования высокой базы сравнения в 2018 году (в результате доведения до целевого уровня оплаты труда работников социальной сферы, а также доведения размера МРОТ до прожиточного минимума)", - говорится в материалах.

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С другой стороны, на динамике роста зарплат, так же как и на их покупательной способности, негативно скажется ускорение инфляции. "В результате темп роста реальных заработных плат снизится с ожидаемых 6,3% в 2018 году до менее 1% в 2019 году, а реальный темп роста расходов на конечное потребление домашних хозяйств с 3,5% год к году в текущем году до 2,6% год к году в 2019 году", - отмечают в МЭР.

В последующие годы ожидается некоторое ускорение динамики роста зарплат: до 1,5% в 2020 году, 2,3% в 2021 и 2,8% в 2022-2024 годах.

В то же время, как отмечает министерство, острый дефицит на рынке труда в РФ будет постепенно ослабевать за счет повышения уровня экономической активности населения, благодаря увеличению продолжительности здоровой жизни в совокупности с повышением пенсионного возраста.

"По оценке Минэкономразвития, результатом указанных факторов станет увеличение численности занятых приблизительно на 300 тыс. человек в 2019 году и на 1,8 млн человек к 2024 году по сравнению с инерционным сценарием. Совокупный вклад в экономический рост от увеличения численности работающего населения за период 2019-2024 годов оценивается в 1,3 процентного пункта. Дополнительным фактором увеличения предложения труда должен стать рост притока мигрантов", - подчеркивается в материалах.

При этом спрос на труд также продолжит расти в условиях динамичного экономического роста. В результате в течение всего прогнозного периода, будет сохраняться тренд на снижение уровня безработицы. Уровень безработицы может снизиться с 5,2% в 2017 году до 4,6% в 2023-2024 годах (4,8% в 2018-2020 годах, 4,7% в 2021 году и 4,6% в 2022-2024 годах).

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