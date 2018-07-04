"Натали Турс" планирует в ближайшее время возобновить продажу туров на зимний сезон

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Туроператор "Натали Турс" в ближайшее время планирует возобновить продажу путевок на зимний сезон. Об этом сообщил президент компании Владимир Воробьев в среду в эфире телеканала РБК.

Ранее Воробьев объявил о намерении "Натали Турс" аннулировать предзаказанные туры из-за разногласий с партнерами.

"В ближайшее время проведем переговоры с партнерами как по продаже, так и по поставке туристических услуг, встретимся с несколькими финансовыми инвесторами. Наша задача - возобновить продажи, возобновить отправку туристов в самое ближайшее время, начиная с зимнего сезона", - сказал он.

29 июня "Натали Турс" разослала турагентствам письмо об отмене с 30 июня чартерных рейсов на фоне низкого спроса чартерных программ в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион и предложила вернуть деньги пострадавшим туристам.

При этом сооснователь "Натали Турс" Владимир Воробьев написал на своей странице в Facebook, что в связи с финансовыми разногласиями испанский парнер компании - W2Meet - остановил сотрудничество с "Натали Турс" и приступил к аннуляции заказов. По его словам, это повлияло на решение о приостановке чартеров в Испанию. Воробьев заверил, что туристы, остающиеся на курортах, будут вывезены в течение этой недели.

Более 1000 клиентов туроператора "Натали Турс", 400 из которых должны были вылететь на отдых в минувшие выходные и 700 человек на текущей неделе, ожидают возврата денежных средств по отмененным чартерным программам, сообщил ТАСС представитель транспортного комитета ассоциации "Турпомощь" Дмитрий Горин.