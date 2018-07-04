Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Натали Турс" планирует в ближайшее время возобновить продажу туров на зимний сезон

Экономика и бизнес
4 июля, 13:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Президент компании Владимир Воробьев отметил, что вскоре будут проведены переговоры с партнерами как по продаже, так и по поставке туристических услуг

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Туроператор "Натали Турс" в ближайшее время планирует возобновить продажу путевок на зимний сезон. Об этом сообщил президент компании Владимир Воробьев в среду в эфире телеканала РБК.

Смотрите также

Что происходит с "Натали Турс"

Ранее Воробьев объявил о намерении "Натали Турс" аннулировать предзаказанные туры из-за разногласий с партнерами.

"В ближайшее время проведем переговоры с партнерами как по продаже, так и по поставке туристических услуг, встретимся с несколькими финансовыми инвесторами. Наша задача - возобновить продажи, возобновить отправку туристов в самое ближайшее время, начиная с зимнего сезона", - сказал он.

29 июня "Натали Турс" разослала турагентствам письмо об отмене с 30 июня чартерных рейсов на фоне низкого спроса чартерных программ в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион и предложила вернуть деньги пострадавшим туристам.

При этом сооснователь "Натали Турс" Владимир Воробьев написал на своей странице в Facebook, что в связи с финансовыми разногласиями испанский парнер компании - W2Meet - остановил сотрудничество с "Натали Турс" и приступил к аннуляции заказов. По его словам, это повлияло на решение о приостановке чартеров в Испанию. Воробьев заверил, что туристы, остающиеся на курортах, будут вывезены в течение этой недели.

Более 1000 клиентов туроператора "Натали Турс", 400 из которых должны были вылететь на отдых в минувшие выходные и 700 человек на текущей неделе, ожидают возврата денежных средств по отмененным чартерным программам, сообщил ТАСС представитель транспортного комитета ассоциации "Турпомощь" Дмитрий Горин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблемы туроператора "Натали турс"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
2
Бывший участник команды КВН "Пирамида" умер во Владикавказе
3
Школьнику, набравшему 400 баллов на ЕГЭ, предстоит сдать вступительный экзамен в МГУ
4
Песков не стал комментировать сообщения о рисках повторения кризиса 1998 года
5
Золотое футбольное поколение страны Эльдорадо
6
Матвиенко: Совфед будет пристально следить за обсуждением пенсионной реформы в обществе
7
Суд Петербурга оштрафовал на 543 тыс. рублей аргентинца, торговавшего билетами на ЧМ-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости