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Делегации из 95 стран ожидаются на выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге

Экономика и бизнес
4 июля, 18:46 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, июля. /ТАСС

В мероприятии примут участие 600 компаний-экспонентов

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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Власти Свердловской области ожидают на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018, которая пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля, делегации из 95 стран, сообщили в среду в департаменте информационной политики Свердловской области.

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"Мы ожидаем делегации из 95 стран мира. В выставке примут участие 600 компаний-экспонентов. ИННОПРОМ должен подхватить тот позитивный настрой, который был задан прошедшими в Екатеринбурге матчами чемпионата мира по футболу, усилить его, развить. Это очень важно для продвижения региона, укрепления наших инвестиционных позиций", - приводит департамент слова губернатора региона Евгения Куйвашева.

Выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Организатор - Министерство промышленности и торговли РФ, оператор - группа компаний "Формика". Два года назад Китай был страной-партнером России на ИННОПРОМе, в этом году им станет Республика Корея.

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