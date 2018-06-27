26 июня в ТАСС состоялась пресс-конференция "Республика Корея – страна-партнер ИННОПРОМ 2018", организованная Торговым отделом Посольства Республики Корея (КОТРА) и Национальной организацией туризма Кореи (НОТК). На пресс-конференции выступили представители бизнес сообщества, туризма и деятели культуры. Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2018: "Цифровое производство" пройдет с 9 по 12 июля в Екатеринбурге.

Напомним, что 22 июня этого года Президент Российской Федерации Владимир Путин, в ходе переговоров с Президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что Южная Корея является для России наиболее приоритетным партнёром в Азии. "Республика Корея является наиболее приоритетным нашим партнером в Азии", — сказал Путин. Он также подчеркнул, что по объему товарооборота "Корея вышла на второе место среди основных торговых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Во время пресс-конференции Министр-советник Посольства Республики Корея г-н Кан Дэсу остановился на вопросах истории российско-корейских отношений, поделился планами их развития на ближайшее будущее, а также уделил внимание проблеме стимулирования сотрудничества двух стран в научных областях. "Дипломатические отношения между Кореей и Россией развиваются с 1990 года", - напомнил он. Министр-советник подчеркнул, что недавно Президент Южной Кореи впервые за 19 лет побывал в России. Спикер выразил надежду, что этот визит "будет поднимать наше сотрудничество на новый уровень". Говоря о партнерских отношениях между двумя странами, г-н Кан Дэсу отметил: "Я надеюсь, что Корея станет партнером для улучшения жизни российских граждан: мы располагаем высокими медицинскими технологиями, промышленными и IT наработками. Мы бы хотели помочь поднять среднюю продолжительность жизни в РФ". Подчеркивая масштабность и значимость выставки ИННОПРОМ, спикер выразил уверенность, что "ИННОПРОМ станет следующим шагом для установления крепкого и продуктивного сотрудничества. В Екатеринбург приедет более 100 корейских компаний, и главная их цель - представить достижения в цифровых технологиях и найти перспективных партнеров на российском рынке".

Директор деловой программы ИННОПРОМ Антон Атрашкин, представляющий компанию FORMIKA, рассказал о растущей мировой популярности ИННОПРОМ, которую воспринимают как важнейшую площадку для работы на российском рынке. "Мы проводим ИННОПРОМ девятый раз и рады, что в этом году нашим партнером выступает Южная Корея, которая является лидером в таких отраслях рынка, как медицинские технологии, станкостроение, IT технологии и других" - отметил он.

Антон Атрашкин сообщил, что крупнейшие бизнес-ассоциации Республики Корея – Kotra, Kita и Koami – начали активную подготовку к ИННОПРОМ еще прошлым летом, так как видели большой потенциал для своих компаний. С другой стороны, выставка предоставляет российскому бизнесу отличную возможность познакомиться с корейскими компаниями. "Мы надеемся, что благодаря ИННОПРОМ возникнут новые экономические связи, что участие Кореи будет продуктивным для обеих стран" - резюмировал спикер.

Генеральный директор КОТРА в Москве г-н Ким Джон Кён сконцентрировал внимание собравшихся на вопросах корейских инвестиций в Россию. Он подчеркнул, что деловая среда в части иностранных инвесторов за последние пять лет значительно улучшилась, а также отметил, что корейские инвесторы участвуют во многих отраслях рынка РФ, таких как электроника, машиностроение, пищевая промышленность и многих других.

Перейдя непосредственно к предстоящему ИННОПРОМу, г-н Ким Джон Кён подчеркнул, что выставке в Корее уделяют большое внимание: "Мы активно рекламировали ИННОПРОМ на территории Кореи, и в итоге делегация составит более 300 человек", - сообщил он. Г-н Ким Джон Кён акцентировал внимание на том, что целью мероприятия является создание возможностей в области четвертой промышленной революции путем взаимодополняющего сотрудничества между сильными сторонами обеих стран. "Мы бы хотели внедрить корейские технологии, чтобы улучшить уровень промышленности в России" - сообщил спикер.

Директор московского офиса Национальной Организации туризма Кореи (НОТК) г-н Канг Намгю отметил положительные сдвиги в туристической активности россиян. С начала года турпоток в Южную Корею составил более 151 тыс. человек, что на 14% больше, чем в 2017 году. "В среднем каждый месяц мы наблюдаем увеличение на 15% по сравнению с аналогичными показателями предыдущего года. В мае мы достигли рекордного показателя в 26 тыс. туристов", - сказал г-н Канг Намгю. Что касается посещения России гражданами Южной Кореи, то в 2017 году Российскую Федерацию посетило более 260 тыс. южнокорейских граждан, что на 62 процента больше, чем в 2016 году. Столь заметный рост турпотока директор московского офиса НОТК связывает, в первую очередь, с безвизовым режимом между нашими странами, введенным в 2014 году, который позволил туристам из России находиться до 60 дней на территории Кореи и наоборот. Кроме того, г-н Канг Намгю подчеркнул, что "Корея - одна из самых безопасных стран мира, а также культурный центр Азии", и это в свою очередь делает ее более привлекательной для туристов.

Во время участия в ИННОПРОМ 2018 НОТК планирует представить наиболее интересные направления туризма, особое место среди которых занимает остров Чеджу. "Он совершенно отличается он европейских курортов, полон природных красот и развлекательных парков", - рассказывает директор московского офиса НОТК. Также г-н Канг Намгю отметил растущую популярность медицинского туризма в Корее. "В нашей стране есть масса многопрофильных медицинских центров с самым современным оборудованием, где можно осуществлять диагностику и лечение любых проблем со здоровьем" - заверил спикер. Директор московского представительства НОТК особо упомянул, что Корея предоставляет прекрасные возможности для делового туризма, а Сеул прочно занимает место в десятке лучших городов мира для проведения конференций и конгрессов. Благодаря активной работе НОТК с туроператорами, поездки в Корею становятся доступнее и удобнее. "Я твердо верю, что турпоток между Россией и Кореей будет расти и дальше", - подчеркнул г-н Канг Намгю.

Анатолий Цой, музыкант, солист группы MBAND, рассказал о культурном сотрудничестве между двумя странами, подчеркнув взаимный интерес корейцев и россиян к богатой культуре этих государств. "K-POP очень популярен в Казахстане, где я вырос. Но и в России это музыкальное направление все больше вызывает интерес у молодёжи, скоро будет модным слушать корейскую музыку и смотреть корейские сериалы". Анатолий планирует посетить одно из самых красивых туристических мест в Корее – остров Чеджу. "Я так много о нем слышал, и теперь, когда туризм между нашими странами становится все более комфортным и доступным, я хочу побывать на этом курорте". Также он отметил, что большую пользу может принести обмен опытом в сфере технологий. "Технологии в Корее идут на десятки лет вперед, и для России ИННОПРОМ - великолепная возможность развивать бизнес и технологии", - уверен Анатолий Цой.

Юлия Тихонравова, руководитель группы по связям с общественностью Hyundai Motors CIS, ответила на вопросы о технологических новинках, которые будут представлены корейской компанией в ходе ИННОПРОМа. В частности, компания покажет масштабный стенд, на котором будет выставлен Hyundai IONIQ – первый в мире автомобиль, предлагаемый с тремя электрофицированными силовыми агрегатами (Hybrid, Plug-In Hybrid и Electric) – на выбор. Примечательно, что модель будет показана в России впервые. Кроме этого, часть стенда будет посвящена производственным мощностям Hyundai в России. На площадке будут выставлены модели-бестселлеры Solaris и Creta, производимые на предприятии компании, а также будет транслироваться фильм о работе завода марки в Санкт-Петербурге.

Генеральный директор московского представительства компании Navien Rus (производителя газовых и электрических котлов для отопления жилых домов) г-н Ким Тэк Хюн сообщил, что компанию с Россией связывают долгие отношения: "Наша компания уже 10 лет находится на российском рынке. Этот рынок - главный для нас на территории СНГ". Говоря о внедрении инноваций, г-н Ким Тек Хюн подчеркнул, что в Navien постоянно идет анализ и разработка новых технологий. "ИННОПРОМ - возможность показать наши новые разработки, такие как новейшие котлы, электрические котлы, которые управляются с помощью мобильных приложений и т.д." - рассказывает он. Кроме того, г-н Ким Тек Хюн отметил, что Navien Rus за многие годы работы уже стала полноценной российской компанией, с российским штабом и специалистами, обучению которых уделяется особое внимание.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2018: "Цифровое производство" пройдет с 9 по 12 июля в "Екатеринбург-ЭКСПО". Южная Корея – страна-партнер ИННОПРОМ этого года, как одна из стран-лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона по темпам экономического развития и объему торгового оборота с Россией. На выставке будут представлены более 100 ведущих корейских компаний, в том числе лидеры в таких промышленных отраслях как машиностроение, робототехника, автомобилестроение, энергетика, промышленное оборудование, металлообработка, потребительские товары, а также профильные промышленные ассоциации, такие как корейская ассоциация робототехники (KIRIA) и корейская электроэнергетическая ассоциация (KEWP).

Для справки О КОТРА КОТРА — это некоммерческая организация, созданная корейским правительством с целью содействия развитию торговли и инвестиций между Кореей и другими странами. Организация была основана в 1962 году. Сегодня КОТРА имеет 126 представительств в 86 странах мира. В России КОТРА обладает дипломатическим статусом Торгового Отдела Посольства Республики Корея в РФ. http://kotra.ru O НОТК Национальная организация туризма Кореи - это государственная организация при Министерстве культуры, спорта и туризма Республики Корея, деятельность которой направлена на привлечение иностранных туристов в Республику Корея. Национальная Организация Туризма Кореи была основана в 1962 году для популяризации Кореи как туристического направления за границей. НОТК располагает 32 филиалами в разных странах мира и имеет 2 представительства в России: в Москве и во Владивостоке. В Москве представительство работает с 2001 года. http://www.visitkorea.ru ИННОПРОМ Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится ежегодно в Екатеринбурге с 2010 года. В 2012 году Правительство России присвоило главной промышленной, торговой и экспортной площадке в России федеральный статус. В ИННОПРОМ принимают участие более 600 компаний из 105 стран мира. За 4 дня работы ИННОПРОМ-2017 выставку посетило свыше 50 000 посетителей, более 60% из них – профессиональная аудитория. В выставке участвуют все мировые лидеры промышленной отрасли. Свои национальные экспозиции представляют Италия, Германия, Индия, Япония, др. страны. В 2017 году в рамках ИННОПРОМ впервые была запущена Национальная байерская программа развития промышленного экспорта IndEx. В рамках программы в Екатеринбург приехали 200 делегатов – профессиональные закупщики промышленной продукции. Организатором ИННОПРОМ выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Оператор – компания "Бизнес Ивент" (http://business-event.com/ru), входящая в Группу компаний "Формика" (http://formika.ru).