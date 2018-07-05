"Натали Турс" опубликовала регламент возмещения денежных средств по аннулированным турам

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Туроператор "Натали Турс", столкнувшийся с невозможностью отправлять туристов на отдых из-за долгов перед зарубежными партнерами, опубликовал регламент возмещения денежных средств по аннулированным турам.

Как отмечается в материалах "Натали Турс", агент должен прислать туроператору пакет документов и заявление о возврате на сумму аннулированных услуг согласно шаблону, размещенному на сайте "Натали Турс".

При этом, если клиент, имеющий бронь с регулярной перевозкой и заездом до 30 сентября 2018 года согласен воспользоваться авиабилетом и визой, об этом необходимо уведомить туроператора до 6 июля включительно.

"Непереподтвержденные авиабилеты будут аннулированы", - говорится в сообщении "Натали Турс".

В случае, если клиент готов принять гарантийное обязательство компании, соответствующий документ будет находиться в личном кабинете агента и распечатываться клиенту. Информация о сумме обязательства также размещается в личном кабинете, отметили в "Натали Турс".

Вместе с тем, если заявитель отказывается заключать гарантийное обязательство по туристическим услугам, то его документы переходят в стадию возмещения по реестру в порядке общей очереди.

Воспользоваться гарантийным обязательствам по туристическим услугам "Натали Турс" туристы смогут в период с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020 года, отметается в материалах.

Проблемы туроператора

"Натали Турс" - один из крупнейших российских туроператоров. Он работает с 1992 года и продает путевки туристам в несколько десятков стран.

29 июня компания проинформировала турагентства об отмене чартерных программ в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион. Пострадавшим туристам компания предлагает вернуть деньги.

Президент "Натали Турс" Владимир Воробьев сообщил в своем Facebook, что в связи с финансовыми разногласиями испанский партнер компании W2Meet остановил сотрудничество с туроператором и начал аннулировать заказы. По его словам, это повлияло на решение о приостановке чартеров в Испанию. Воробьев заверил, что туристы, остающиеся на курортах, будут вывезены в течение этой недели.

А 4 июля структура туроператора - "Панорама Тур" - объявила об аннулировании всех туров до 30 сентября 2018 года. По данным представителя транспортного комитета ассоциации "Турпомощь" Дмитрия Горина, более 1 тыс. клиентов туроператора "Натали Турс", 400 из которых должны были вылететь на отдых в минувшие выходные и 700 человек - на текущей неделе, ожидают возврата денежных средств по отмененным чартерным программам.