ЦБ Китая понизил курс юаня к доллару в преддверии введения американских пошлин

ПЕКИН, 6 июля. /ТАСС/. Народный банк Китая (Центробанк) в пятницу понизил курс национальной валюты жэньминьби (официальное название юаня) к доллару США на 156 базисных пунктов до отметки 6,6336. Согласно заявлениям прессы, девальвация китайской валюты, наблюдаемая с последней декады июня, связана с введением 6 июля правительством США таможенных пошлин на некоторые категории импортируемых из Китая товаров.

Накануне Центробанк повысил курс юаня к доллару на 415 пунктов до отметки 6,6180 жэньминьби за доллар. При этом в среду на этой неделе нацвалюта КНР была зафиксирована на уровне 6,6595 по отношению к валюте США. Согласно статистике регулятора, это значение "пробило" новую психологическую отметку в 6,65 впервые с августа 2017 года.

Как сообщило в пятницу агентство Bloomberg, торговые трения между КНР и США, а также волатильность обменного курса юаня к доллару "вызвали опасения со стороны инвесторов". На фоне удешевления жэньминьби "в июне участники рынка скупали китайские акции. Однако в связи с опасениями эскалации торговой войны между двумя странами в течение последних двух недель старались от них избавиться".

Во вторник на этой неделе председатель Народного банка Китая И Ган заявил, что ЦБ "контролирует ситуацию" и удерживает обменный курс юаня на "стабильном, надежном и устойчивом уровне". В этой связи Bloomberg пишет, что "Народный банк подтвердил, что колебания курса не являются изменением проводимой ведомством политики". "В то время, пока инвесторы оценивают пару юань - доллар, центробанк КНР следит за корзиной валют", - передает агентство.

Ранее агентство Reuters сообщало, что "нынешняя напряженность обусловлена эскалацией торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем", а также приближением даты введения пошлин со стороны США в отношении китайских товаров.

Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил, что пошлины в размере $34 млрд вступят в силу в ночь на пятницу (7:00 утра пятницы мск). В ответ власти КНР проинформировали Вашингтон, что ответят на эти действия адекватными мерами - 6 июля американские товары на ту же сумму аналогичным образом будут обложены пошлинами по повышенной ставке.