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Reuters: таможня в китайских портах задерживает оформление грузов из США

Экономика и бизнес
6 июля, 12:36 UTC+3

Таможенники ждут инструкций касательно вступивших в силу новых пошлин

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Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/WU HONG

ПЕКИН, 6 июля. /ТАСС/. В некоторых крупных портах Китая таможня задерживает оформление импорта из США на фоне того, как конфликт между двумя странами перерастает в полномасштабную торговую войну, сообщает Reuters со ссылкой на источники на рынке.

Таможня в порту Шанхай приостановила оформление некоторых импортных поставок из США, сообщил Reuters сотрудник таможенного брокера в порту.

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Сообщения о задержках в оформлении американских товаров стали поступать после того, как в ночь на пятницу США ввели дополнительные таможенные пошлины на товары китайского импорта стоимостью $34 млрд. Отмечается, что прямых указаний о приостановке таможенного оформления импорта из США не поступало, однако таможни в портах ждут инструкций касательно вступивших в силу новых пошлин.

Возникшая неразбериха с пошлинами также посеяла нервозность среди трейдеров, дестабилизировав торговлю фьючерсами на соевую муку и сою.

В пятницу Китай ввел ответные пошлины на 800 товаров из США на $34 млрд.

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