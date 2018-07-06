Депутат усомнился в целесообразности передачи функций ПФР Федеральному казначейству

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов усомнился в целесообразности предложения бизнес-омбудсмена Бориса Титова об упразднении Пенсионного фонда (ПФР) РФ и передаче его функций Федеральному казначейству.

В четверг на встрече с журналистами Титов высказал мнение, что функцию управления пенсиями могло бы взять на себя Федеральное казначейство. По его словам, "современные технологии позволяют обойтись без таких громоздких, не всегда прозрачных организаций, как Пенсионный фонд".

По мнению Нилова, подобное заявление уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей "сделано исключительно на волне эмоциональной готовности людей к переменам на фоне понятного негодования по поводу предстоящей пенсионной реформы". "Да, считаю, назрела его [ПФР] оптимизация, перезагрузка, перенастройка. Но сейчас ключевая проблема лежит в плоскости изменений в самой пенсионной системе, а ее формат определяется не Пенсионным фондом, а законодательством. И эту проблему невозможно решить простой передачей функции управления пенсиями", - заявил глава думского комитета по труду.

Нилов пояснил, что на пока Пенсионный фонд, "во-первых, является страховщиком, отвечает за ведение персонифицированного учета прав застрахованных лиц, выплачивает все виды пенсий". "Во-вторых, фонд - оператор по выполнению примерно 25 государственных функций, среди которых - выплата материнского капитала, различных социальных доплат, ведение реестра инвалидов - все то, что находится в ведении государства в рамках системы социального обеспечения", - констатировал парламентарий, предположив, что при реализации предложенной Титовым инициативы на Федеральное казначейство ляжет колоссальная нагрузка в дополнение к уже имеющейся.

"Я сомневаюсь в том, что казначейство на основе своих нынешних ресурсов с этими задачами справится. Соответственно, придется серьезно увеличивать и обучать штат, создавать новые подразделения в регионах, внедрять новые технологические решения. На это будут затрачены огромные средства, а на выходе мы получим тот же Пенсионный фонд, только уже под другой вывеской", - заключил Нилов.