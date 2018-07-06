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Туроператор "Аврора-БГ" приостановил свою деятельность

Экономика и бизнес
6 июля, 21:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

В компании пояснили, что все клиенты вернутся из-за границы в Россию в плановом режиме

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Каварна, Болгария

Каварна, Болгария

© EPA/DIMITAR APOSTOLOV

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Петербургский туроператор "Аврора-БГ" объявил о приостановке своей деятельности с 6 июля. Как сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР), за границей остается около 70 клиентов компании, в числе которых 40 детей.

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"В настоящее время у нас восемь "пакетных" туристов отдыхают в Болгарии, 24 человека - в Черногории, и около 40 детей находятся на отдыхе в Болгарии", - заявил АТОР представитель туроператора.

В компании пояснили, что все клиенты вернутся в Россию в плановом режиме. Уточняется, что предварительно из-за приостановки деятельности туроператора не смогут улететь в Болгарию 122 клиента компании, в Черногорию - 60.

Ранее АТОР сообщила, что туроператор "Аврора-БГ" уведомил в официальном письме своих розничных партнеров о приостановке летних полетных чартерных программ в Болгарию и Черногорию начиная со 2 июля 2018 года.

Туроператор "Аврора-БГ" ранее являлся активом прекратившей свою деятельность компании "Матрешка-тур", которая в марте продала ее для компенсации несостоявшихся туров.

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