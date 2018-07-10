МКБ получит часть активов и обязательств банка "Советский"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Московский кредитный банк (МКБ) выиграл конкурс Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на приобретение части имущества и обязательств банка "Советский", говорится в сообщении Банка России.

В частности, МКБ примет на полное банковское обслуживание всех клиентов - физических лиц банка "Советский" по договорам банковского вклада и банковского счета на тех же условиях, включая процентные ставки по вкладам и сроки их размещения.

МКБ должен приступить к обслуживанию вкладчиков банка "Советский" не позднее 17 июля 2018 года, добавили в ЦБ.

"Реализация процедуры передачи активов и обязательств позволит ускорить расчеты с кредиторами первой очереди, а также улучшить условия удовлетворения требований кредиторов второй и третьей очередей", - поясняет регулятор.

Проблемы банка "Советский"

ЦБ отозвал лицензию у банка "Советский" 3 июля из-за значения нормативов достаточности собственных средств ниже 2% и снижения самого размера собственных средств.

Банк "Советский" находился на санации с 2015 года. Сначала его санировал подконтрольный АСВ банк "Российский капитал", в 2016 году санацией занялся "Татфондбанк", который сам лишился лицензии в марте 2017 года. В феврале этого года ЦБ объявил, что будет санировать банк через новый механизм - Фонд консолидации банкового сектора.

Банк "Советский" на 1 июня 2018 года занимал 111-е место по величине активов в банковской системе РФ. Общая сумма обязательств банка оценивается в 37,17 млрд рублей.