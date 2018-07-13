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Apple усовершенствовала MacBook Pro

Экономика и бизнес
13 июля, 9:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Производительность 15-дюймовой модели с шестью ядрами выросла на 70%

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© EPA-EFE/TONY AVELAR

ТАСС, 13 июля. Компания Apple обновила MacBook Pro, сделав его более производительным и оснастив новыми функциями, сообщила компания. Новые модели MacBook Pro с панелью Touch Bar получили процессор Intel Core 8-го поколения.

Производительность 15-дюймовой модели с шестью ядрами выросла на 70%, 13-дюймовой модели с четырьмя ядрами почти удвоилась.

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Усовершенствованный MacBook Pro поддерживает до 32 Гб оперативной памяти, оснащается дисплеем True Tone и клавиатурой третьего поколения с более тихими клавишами. Кроме того, он включает в себя графический процессор Radeon Pro, трекпад Force Touch, панель Touch Bar и сенсор Touch ID. Технология True Tone улучшает качество изображения.

Новые версии MacBook Pro оснащены чипами Apple T2, ранее представленными в iMac Pro. Чип обеспечивает безопасную загрузку и мгновенное шифрование хранилища, а также - впервые на Mac - работу функции "Привет, Siri".

В новых ноутбуках используются SSD-накопители емкостью до 2 Тб на 13-дюймовой модели и до 4 Тб на 15-дюймовой модели.

Обновленный MacBook Pro с Touch Bar будет стоить от 144,9 тыс. руб. за 13-дюймовую модель и от 194,9 тыс. руб. за 15-дюймовую модель.

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