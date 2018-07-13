Глава "Уралвагонзавода" считает, что инновационный трамвай R1 найдет своего покупателя

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Глава "Уралвагонзавода" Александр Потапов считает, что трамвай R1, прозванный "IPhone на колесах", найдет своего покупателя, один из регионов интересуется поставкой. Об этом Потапов сообщил в интервью ТАСС.

Трамвай R1 в 2014 году презентовал "Уралвагонзавод" на выставке ИННОПРОМ. Продукт вызвал ажиотаж, но покупателя пока не нашел. В ноябре 2017 года директор по особым поручениям Ростеха Василий Бровко сообщал ТАСС, что трамвай не будет запущен в серийное производство.

"По моему мнению, R1 в любом случае имеет право на жизнь и найдет своего покупателя. Нужно его доработать, потому что, помимо внешнего вида, должна быть еще и технологичность. Помимо того, что он внешне хорош, он должен быть технологичен, удобен в эксплуатации и ремонте, а там не было даже моторной тележки. Но, тем не менее, я считаю, что такие концепт-модели имеют право на жизнь, и у них должно быть будущее", - сказал Потапов.

Он отметил, что один из регионов высказал заинтересованность в этом трамвае, но пока не определено финансирование. "Собственно, мы ждем, так как вкладывать средства, не понимая, что их вернешь неправильно. Мы внимательно следим за бизнес-проектами и возвратом вложенных инвестиций", - указал Потапов.

Отвечая на вопрос, о том, какой из регионов может позволить себе R1, Потапов предположил, что с точки зрения уровня бюджета скорее только Москва. "А с точки зрения особенностей такой красоты, которая присуща R1, это может быть и другой регион. Как говорится: хочу и все. Хотя в свое время мне пришла очень нестандартная идея - если покрасить его в красивый белый цвет, то свадебный кортеж на таком трамвае смотрелся бы очень классно. Если бы два-три брачных бюро закупили, то думаю многие бы пересели на него", - отметил он.

В этом году на выставке ИННОПРОМ-2018 "Уралвагонзавод" представил новую модель трамвая 71-415 "корабельного дизайна", где, по словам Потапова, многое взято из R1.

Концепт от УВЗ

Планировалось, что в 2016 году будет создан серийный образец трамвая R1. Низкопольный трамвай модели R1 разработан ОАО "Уралтрансмаш" (входит в УВЗ) совместно с опытно-конструкторским бюро "Атом". Это первый российский инновационный трамвай, кузов которого изготовлен с применением композиционных материалов. Он оснащен Wi-Fi, GPS и ГЛОНАСС-навигацией, имеет семь HD-камер видеонаблюдения, систему кондиционирования и антибактериальные поручни. Трамвай является более эргономичным, современным и экономичным, чем западные аналоги.

Трамвай R1 - это первый российский общественный транспорт, получивший награду RedDot. R1 получил самые высокие отзывы ведущих мировых промышленных дизайнеров, таких как Марат Гунак (Mercedes), Крис Бенгл (BMW), Карим Рашид, Росс Лавгроув (Apple, Sony).