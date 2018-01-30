Экспертам МАК удалось расшифровать речевой самописец разбившегося самолета Ан-148

Полученную информацию примут к рассмотрению специалисты и следователи

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Экспертам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) в целом удалось расшифровать речевой самописец самолета Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля. Об этом в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума сообщил глава Минтранса Максим Соколов.

"В целом информацию, записанную на звуковом (бортовом - прим. ТАСС) самописце, удалось расшифровать. Она будет принята к рассмотрению причин катастрофы, как МАКом, так и СК",- сказал он.