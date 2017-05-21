День Тихоокеанского флота. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 мая 2017 г. отмечается 286-я годовщина со дня создания Тихоокеанского флота (ТОФ) Военно-морского флота (ВМФ) России. День Тихоокеанского флота был установлен приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Куроедова от 15 апреля 1999 г.

СПЕЦПРОЕКТ Тихоокеанский флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Главная база флота - Владивосток, пункты базирования - Фокино и Большой Камень в Приморском крае, Вилючинск (Камчатский край), Советская гавань (пос. Заветы Ильича, Хабаровский край). Авиация ТОФ, в т. ч. модернизированные противолодочные самолеты Ил-38Н, базируется на аэродромах Николаевка (Приморский край) и Елизово (Камчатский край).

Командующий ТОФ - адмирал Сергей Авакянц (с 3 мая 2012 г.).

История флота

21 мая (10 мая по старому стилю) 1731 г. указом императрицы Анны Иоанновны был образован порт Охотск, который до 1849 г. оставался единственным русским портом в Тихоокеанском бассейне. Для защиты Сибири, морских торговых путей и промыслов также была создана военная флотилия на Дальнем Востоке с базой в Охотске.

В 1849 г. для более надежной охраны побережья и Курильских островов главную базу Охотской флотилии перенесли в незамерзающий Петропавловский порт (ныне - г. Петропавловск-Камчатский).

Первое масштабное боевое применение флотилии состоялось 20 августа 1854 г., когда при обороне Петропавловского порта моряки успешно отбили атаки англо-французской эскадры. Потери противника в живой силе составили 450 человек, потери защитников порта - около 100 бойцов. В 1855 г. главной базой Охотской флотилии стал Николаевск (ныне - Николаевск-на-Амуре). С 1856 г. флотилия стала именоваться Сибирской.

В 1860 г. моряками флотилии был основан военный пост (ныне - город) Владивосток, который имел удобную защищенную гавань. В 1898 г. у Китая была взята в аренду еще одна база - Порт-Артур (ныне Люйшунь, КНР).

В ходе русско-японской войны 1904-1905 гг. часть кораблей флотилии была включена в состав 1-й Тихоокеанской и Владивостокской эскадр. Несмотря на сопротивление защищавших Порт-Артур русских моряков, экипажей кораблей "Варяг", "Стерегущий", "Рюрик", "Страшный", "Бородино", "Князь Суворов", "Наварин", "Адмирал Ушаков" и др., основные силы русского флота на Тихом океане были уничтожены.

После войны проводилось наращивание морских сил на Тихом океане, и к 1914 г. перебазированная во Владивосток Сибирская военная флотилия уже насчитывала в своем составе 2 крейсера, 9 эсминцев, 10 миноносцев, 8 подводных лодок. В годы Первой мировой войны корабли флотилии были переданы на другие флоты, их экипажи участвовали в военных действиях на Северном и Средиземноморском морских театрах.

Флот в советское время

После Октябрьской революции, во время Гражданской войны и военной интервенции 1918-1922 гг., ТОФ потерял почти весь корабельный состав - большинство кораблей были уведены интервентами. В 1922 г. созданы Морские силы Дальнего Востока в составе Владивостокского отряда кораблей и Амурской военной флотилии, просуществовавшие до 1926 г. В апреле 1932 г. Совет народных комиссаров (СНК) СССР вновь принял решение о создании Морских сил Дальнего Востока. 11 января 1935 г. они были переименованы в Тихоокеанский флот.

В период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. часть кораблей ТОФ была переведена на Северный флот, свыше 140 тыс. моряков-тихоокеанцев сражались в составе морских стрелковых бригад. В 1945 г. Силы флота участвовали в Маньчжурской, Южно-Сахалинской и Курильской операциях. За боевые заслуги 43 матроса и офицера ТОФ удостоены звания Героя Советского Союза.

В послевоенный период флот был оснащен подводными и надводными кораблями; главной ударной силой стали атомные подводные ракетоносцы с большой автономностью плавания.

Текущее состояние флота

Современный Тихоокеанский флот является оперативно-стратегическим объединением Военно-морского флота Российской Федерации (ВМФ РФ), средством обеспечения военной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Имеет в своем составе стратегические ядерные силы.

По данным из открытых источников, в мае 2017 г. флот насчитывает 51 надводный корабль, в том числе:

1 тяжелый атомный ракетный крейсер,

1 ракетный крейсер,

3 эскадренных миноносца проекта 956 "Сарыч",

4 больших противолодочных корабля проекта 1155,

8 малых противолодочных кораблей,

4 малых ракетных корабля,

11 ракетных катеров,

2 морских тральщика,

7 базовых тральщиков,

1 рейдовый тральщик,

4 больших десантных корабля и 5 десантных катеров.

Подводные силы ТОФ состоят из 23 кораблей:

5 атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения (проектов 955 "Борей" и 667БДР "Кальмар"),

5 атомных подводных лодок с крылатыми ракетами (проект 949А "Антей"),

5 атомных торпедных подводных лодок (проект 971 "Щука-Б"),

8 дизельных подлодок проекта 877.

С 1998 г. в составе ТОФ действует единая группировка войск и сил на северо-востоке России, в которую входят соединения и части ВМФ, сухопутных войск, ВВС и ПВО. С 2008 г. корабли ТОФ в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1838 от 7 октября 2008 г. обеспечивают безопасность судоходства в районе Аденского залива (Индийский океан).

Флагман ТОФ - гвардейский ракетный крейсер "Варяг" (до 9 февраля 1996 г. - "Червона Украина") проекта 1164 "Атлант".

Деятельность флота в 2016 году

В 2016 г. береговые части флота продолжали получать ракетные комплексы "Бастион" и "Бал" (в частности, они были размещены на южнокурильских островах Итуруп и Кунашир, где с 2015 г. уже несут боевое дежурство зенитные ракетные комплексы "Тор-М2У").

В 2016 г. моряки-тихоокеанцы стали победителями в 13 из более чем 30 видов состязаний на приз главнокомандующего ВМФ. В апреле - сентябре 2016 г. командующий ТОФ руководил комплексной исследовательской экспедицией Минобороны РФ и Русского географического общества на остров Матуа (Большая гряда Курильских островов, Сахалинская обл.). Одной из целей экспедиции было изучение возможностей перспективного базирования сил флота.

Планируется, что в ближайшей перспективе состав флота пополнят корветы проекта 20380 - "Совершенный" (проходит испытания, передача флоту ожидается в 2017 г.), "Громкий" (2018) и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" (2019).

На июнь - сентябрь 2017 г. намечена вторая экспедиция на Матуа. По информации командования, военнослужащие ТОФ будут участвовать в ряде конкурсов Армейских международных игр (АрМИ-2017), готовить и проводить в рамках этих игр международные соревнования "Кубок моря" и "Морской десант" во Владивостоке, а также примут участие в морских учениях с коллегами из Китая, Индии и Японии.