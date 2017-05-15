Космодром Байконур. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 60 лет назад, 15 мая 1957 г., с Научно-исследовательского и испытательного полигона №5 Минобороны СССР (ныне - космодром Байконур) был произведен первый запуск.

В настоящее время Байконур - единственный российский космодром, с которого осуществляются пилотируемые запуски. Он расположен на территории Кызылординской области Республики Казахстан, арендован Россией. Занимает площадь 6 тыс. 717 кв. км. Административный центр - гор. Байконур (основан одновременно с космодромом; около 70 тыс. жителей).

Космодром награжден орденами Красной Звезды (1960), Ленина (1965), Октябрьской Революции (1971).

В марте 2017 г. заработал web-сайт космодрома .

Создание космодрома

Совместным постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 12 февраля 1955 г. было принято решение о создании нового военного полигона для летной отработки первой отечественной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-7 (изделие 8К71; на ее основе была создана первая советская космическая ракета "Спутник", изделие 8К71ПС, а в дальнейшем ракеты-носители "Восток", "Молния", "Союз").

Для строительства Научно-исследовательского и испытательного полигона №5 Минобороны СССР (будущего космодрома Байконур) была выбрана Кзыл-Ординская область Казахстанской ССР (ныне - Кызылординская обл. Республики Казахстан). Первые группы строителей прибыли на место работ чуть раньше - в январе 1955 г. Строительства велось "с ноля", в голой степи, единственным существовавшим на тот момент элементом инфраструктуры была железная дорога.

Днем основания космодрома считается 2 июня 1955 г., когда директивой Генерального штаба Вооруженных сил СССР была утверждена организационно-штатная структура испытательного полигона. Летом того же года вблизи железнодорожной станции Тюратам началось строительство жилого поселка (впоследствии гор. Ленинск, ныне - Байконур).

Акт приемки первого стартового комплекса полигона был подписан 5 мая 1957 г., спустя два с небольшим года (814 дней).

История запусков

Первый запуск, проведенный с Байконура 15 мая 1957 г., потерпел неудачу. МБР Р-7 ушла со стартовой позиции, но из-за взрыва на одном из ее боковых блоков на 98-й секунде полета произошло аварийное отключение двигателей и, пролетев 400 км, она упала на Землю.

Успешный запуск Р-7 состоялся спустя три месяца - 21 августа. А 4 октября 1957 г. с помощью переоборудованной под космические запуски Р-7 (ракета-носитель "Спутник") на околоземную орбиту был выведен первый искусственный спутник Земли.

12 апреля 1961 г. с космодрома был запущен космический корабль "Восток" с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным. В документах и прессе об этом запуске 5-й НИИП впервые был назван космодромом Байконур (с каз. "богатая долина"). На самом деле так назывался поселок в Карагандинской области, в 325 км к северо-востоку от места проведения запуска (там были построены муляжи стартовых площадок).

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Назвать построенный космодром Байконуром было решено для дезориентации иностранных разведок. Однако впоследствии это название закрепилось за ним. В 1995 г. город при космодроме получил официальное название Байконур (ранее - Ленинск).

На космодроме испытывались различные поколения МБР, космические ракеты-носители и их модификации - "Союз", "Циклон", "Протон", "Зенит", "Энергия".

С Байконура проводились запуски пилотируемых космических кораблей "Восток" (1961-1963), "Восход" (1964-1966), "Союз" (первый испытательный запуск состоялся в 1966 г., первый пилотируемый - в 1967 г.), а также автоматические "Прогресс" (1978).

С него выводились в космос автоматические межпланетные станции "Луна" (1959-1976), "Марс" (1960-1973), "Венера" (1961-1978), "Вега-1" и "Вега-2" (исследовали Венеру, 1984).

С Байконура стартовал многоразовый корабль "Буран" (единственный запуск состоялся в 1988 г.), запускались орбитальные пилотируемые станции "Салют" (восемь станций работали в 1971-1991 гг.), модули комплекса "Мир" (1986-2001) и Международной космической станции (МКС; находится на орбите с 1998 г.). Выводились на орбиту различные спутники ("Космос", "Метеор", "Экран", "Радуга", "Горизонт", "Молния" и др.).

Переход в собственность Казахстана

С момента основания космодром Байконур входил в структуру Министерства обороны СССР (впоследствии находился в ведении Минобороны России). После распада Советского Союза в 1991 г. стал собственностью Республики Казахстан.

В соответствии с соглашением, подписанным президентами России и Казахстана Борисом Ельциным и Нурсултаном Назарбаевым 28 марта 1994 г., и договору об аренде от 10 декабря 1994 г. космодром был передан России в аренду сроком на 20 лет. В 2004 г. аренда была продлена до 2050 г. (ежегодная арендная плата - $115 млн).

Аренда и эксплуатация Россией

В 1994 г. Байконур перешел от Минобороны РФ в ведение Российского космического агентства (впоследствии Федеральное космическое агентство, с 2016 г. - госкорпорация "Роскосмос"), при котором был образован Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, Москва).

С 2009 г. поддержание работоспособности космодрома и его эксплуатацию осуществляет филиал ЦЭНКИ - Космический центр "Южный" (КЦ "Южный"; бывший Федеральный космический центр "Байконур"). Также в эксплуатации космодрома участвуют Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (г. Королев, Московская обл.), Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева (ГКНПЦ, Москва), ВПК "НПО машиностроения" (г. Реутов, Московская обл.) и др.

С февраля 2014 г. по апрель 2016 г. директором Космического центра "Южный" являлся Михаил Варданян. С 2016 г. КЦ "Южный" возглавляет Евгений Раковский (с апреля - врио, с мая - директор).

Инфраструктура

Байконур имеет 12 пусковых установок (из них эксплуатируются 6) и 11 монтажно-испытательных корпусов для сборки, испытаний и предстартовой подготовки ракет-носителей, разгонных блоков и космических аппаратов.

Располагает четырьмя заправочными станциями, измерительным комплексом с вычислительным центром, кислородно-азотным заводом.

В его инфраструктуру также входят два аэродрома первого класса, более 400 км железнодорожных путей, 1 тыс. км автомобильных дорог, более 600 трансформаторных подстанций, 6 тыс. км линий электропередач, 2,5 тыс. км линий связи.

На космодроме работают более 10 тыс. сотрудников.

Запуски сегодня

В настоящее время с космодрома проводятся запуски ракет-носителей "Союз-ФГ" (с 2001 г.), "Союз-2.1а" (2006), "Союз-2.1б" (2006), "Протон-М" (2001). До недавнего времени проводились запуски российско-украинских "Днепр" (1999-2015; из шахтной пусковой установки МБР РС-20, на базе которой создана космическая ракета) и "Зенит-3SLБ" (2008-2013; в рамках проекта "Наземный старт").

Россия только с Байконура может осуществлять пилотируемые запуски. С космодрома выводятся на орбиту пилотируемые корабли "Союз МС" (с 2016 г.) с экипажами на МКС и грузовые "Прогресс МС" (2015), обслуживающие станцию.

Всего с Байконура осуществлено почти 5 тыс. стартов различных ракет, в том числе около 3 тыс. космического назначения. Около 2,5 тыс. космических запусков произвел в 1957-1991 гг. СССР. В 1992-2016 гг. состоялось 495 запусков ракет-носителей.

С начала 2017 г. проведено два запуска: 20 февраля ракеты "Союз-У" (последний запуск ракеты-носителя) с грузовым кораблем "Прогресс МС-05" и 20 апреля "Союза-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-04". С космодрома стартовали около 150 космонавтов и астронавтов, в том числе семь космических туристов.

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