Космодром Байконур. Досье

Фоторепортаж: совещание об обеспечении условий для подготовки спортивных сборных команд РФСпорт 15 мая, 14:41
Семин: футболисту Миранчуку надо оставаться в "Локомотиве", где он прогрессируетСпорт 15 мая, 14:39
Индекс SCFI в мае снижается на всех ключевых трейдахТранспорт 15 мая, 14:18
Российские и израильские химики научились возвращать белки к жизниНаука 15 мая, 14:12
Самедов: Кубок конфедераций по футболу - не репетиция ЧМ, а самодостаточный турнирСпорт 15 мая, 14:12
Космодром Байконур. ДосьеБиографии и справки 15 мая, 14:11
Турнир по футболу на Кубок Льва Бурчалкина завершился победой испанского "Вильярреала"Новости партнеров 15 мая, 14:01
ФИФА заключила соглашение о реализации официальной продукции ЧМ-2018Спорт 15 мая, 13:59
Глушаков: присутствие шести спартаковцев в сборной приятно, но притираться надо ко всемСпорт 15 мая, 13:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС-ДОСЬЕ. 60 лет назад, 15 мая 1957 г., с Научно-исследовательского и испытательного полигона №5 Минобороны СССР (ныне - космодром Байконур) был произведен первый запуск.
В настоящее время Байконур - единственный российский космодром, с которого осуществляются пилотируемые запуски. Он расположен на территории Кызылординской области Республики Казахстан, арендован Россией. Занимает площадь 6 тыс. 717 кв. км. Административный центр - гор. Байконур (основан одновременно с космодромом; около 70 тыс. жителей).
Первый запуск, проведенный с Байконура 15 мая 1957 г., потерпел неудачу. МБР Р-7 ушла со стартовой позиции, но из-за взрыва на одном из ее боковых блоков на 98-й секунде полета произошло аварийное отключение двигателей и, пролетев 400 км, она упала на Землю.
Успешный запуск Р-7 состоялся спустя три месяца - 21 августа. А 4 октября 1957 г. с помощью переоборудованной под космические запуски Р-7 (ракета-носитель "Спутник") на околоземную орбиту был выведен первый искусственный спутник Земли.
12 апреля 1961 г. с космодрома был запущен космический корабль "Восток" с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным. В документах и прессе об этом запуске 5-й НИИП впервые был назван космодромом Байконур (с каз. "богатая долина"). На самом деле так назывался поселок в Карагандинской области, в 325 км к северо-востоку от места проведения запуска (там были построены муляжи стартовых площадок).
Назвать построенный космодром Байконуром было решено для дезориентации иностранных разведок. Однако впоследствии это название закрепилось за ним. В 1995 г. город при космодроме получил официальное название Байконур (ранее - Ленинск).
На космодроме испытывались различные поколения МБР, космические ракеты-носители и их модификации - "Союз", "Циклон", "Протон", "Зенит", "Энергия".
С Байконура проводились запуски пилотируемых космических кораблей "Восток" (1961-1963), "Восход" (1964-1966), "Союз" (первый испытательный запуск состоялся в 1966 г., первый пилотируемый - в 1967 г.), а также автоматические "Прогресс" (1978).
С него выводились в космос автоматические межпланетные станции "Луна" (1959-1976), "Марс" (1960-1973), "Венера" (1961-1978), "Вега-1" и "Вега-2" (исследовали Венеру, 1984).
С Байконура стартовал многоразовый корабль "Буран" (единственный запуск состоялся в 1988 г.), запускались орбитальные пилотируемые станции "Салют" (восемь станций работали в 1971-1991 гг.), модули комплекса "Мир" (1986-2001) и Международной космической станции (МКС; находится на орбите с 1998 г.). Выводились на орбиту различные спутники ("Космос", "Метеор", "Экран", "Радуга", "Горизонт", "Молния" и др.).
С момента основания космодром Байконур входил в структуру Министерства обороны СССР (впоследствии находился в ведении Минобороны России). После распада Советского Союза в 1991 г. стал собственностью Республики Казахстан.
В соответствии с соглашением, подписанным президентами России и Казахстана Борисом Ельциным и Нурсултаном Назарбаевым 28 марта 1994 г., и договору об аренде от 10 декабря 1994 г. космодром был передан России в аренду сроком на 20 лет. В 2004 г. аренда была продлена до 2050 г. (ежегодная арендная плата - $115 млн).
В 1994 г. Байконур перешел от Минобороны РФ в ведение Российского космического агентства (впоследствии Федеральное космическое агентство, с 2016 г. - госкорпорация "Роскосмос"), при котором был образован Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, Москва).
С 2009 г. поддержание работоспособности космодрома и его эксплуатацию осуществляет филиал ЦЭНКИ - Космический центр "Южный" (КЦ "Южный"; бывший Федеральный космический центр "Байконур"). Также в эксплуатации космодрома участвуют Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (г. Королев, Московская обл.), Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева (ГКНПЦ, Москва), ВПК "НПО машиностроения" (г. Реутов, Московская обл.) и др.
С февраля 2014 г. по апрель 2016 г. директором Космического центра "Южный" являлся Михаил Варданян. С 2016 г. КЦ "Южный" возглавляет Евгений Раковский (с апреля - врио, с мая - директор).
В настоящее время с космодрома проводятся запуски ракет-носителей "Союз-ФГ" (с 2001 г.), "Союз-2.1а" (2006), "Союз-2.1б" (2006), "Протон-М" (2001). До недавнего времени проводились запуски российско-украинских "Днепр" (1999-2015; из шахтной пусковой установки МБР РС-20, на базе которой создана космическая ракета) и "Зенит-3SLБ" (2008-2013; в рамках проекта "Наземный старт").
Россия только с Байконура может осуществлять пилотируемые запуски. С космодрома выводятся на орбиту пилотируемые корабли "Союз МС" (с 2016 г.) с экипажами на МКС и грузовые "Прогресс МС" (2015), обслуживающие станцию.
Всего с Байконура осуществлено почти 5 тыс. стартов различных ракет, в том числе около 3 тыс. космического назначения. Около 2,5 тыс. космических запусков произвел в 1957-1991 гг. СССР. В 1992-2016 гг. состоялось 495 запусков ракет-носителей.
С начала 2017 г. проведено два запуска: 20 февраля ракеты "Союз-У" (последний запуск ракеты-носителя) с грузовым кораблем "Прогресс МС-05" и 20 апреля "Союза-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-04". С космодрома стартовали около 150 космонавтов и астронавтов, в том числе семь космических туристов.