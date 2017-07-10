Успенский собор в Свияжске. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 июля 2017 г. в Список всемирного наследия ЮНЕСКО был включен Успенский собор в Свияжске (Республика Татарстан).

Он стал третьим по счету объектом в Татарстане, вошедшим в список, после Казанского Кремля и древнего города Болгар.

Свияжск

Свияжск - село в Зеленодольском районе Татарстана, расположенное на одноименном острове в устье реки Свияга, в 30 км от Казани. Основано в 1551 г. царем Иваном Грозным как крепость.

Площадь современного Свияжска составляет 62 га, численность населения - 259 тыс. человек.

Собор Успения пресвятой Богородицы

Собор Успения пресвятой Богородицы (Успенский собор) - самый большой храм Свияжска. Входит в состав Богородице-Успенского Свияжского мужского монастыря - действующего монастыря Казанской епархии Татарстанской митрополии Русской православной церкви. Успенский собор был заложен весной 1556 г., через год после основания монастыря, освящен - в 1561 г.

Однокупольный храм построен из белого тесаного камня в стиле псковско-новгородских храмов XIV-XV вв. Предположительно, строился псковскими мастерами под руководством зодчих Ивана Ширяева и Постника Яковлева. За более чем четырехсотлетнюю историю собор неоднократно реконструировали и переделывали. В XVII в. к нему была пристроена трапезная, а в середине XVIII в. купол храма заменили на новый в стиле украинского барокко.

Тогда же надстроили 12 кокошников (полукруглые наружные декоративные элементы), благодаря чему верхняя часть сооружения стала казаться более легкой. Четыре из них украшены небольшими куполами, остальные в XX в. были увенчаны восьмиконечными крестами-звездами. Уже в XIX в. было пристроено крыльцо.

Фрески собора

Внутри собора сохранился полный цикл стенной фресковой живописи XVII в. Помимо Свияжска, такая роспись есть только в соборе Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле. Площадь фресок - 1 тыс. 80 кв. м., их автор неизвестен. По технике исполнения и колориту красок они существенно отличаются от псковской, новгородской, ярославской и др. стенной росписи. Среди фресок - композиции "Отечество" на куполе, "Успение Божией Матери" в алтаре, "Распятый Христос на груди Саваофа". Здесь же находится единственная сохранившаяся в России фреска с изображением святого Христофора в виде воина с лошадиной головой (в XVIII в. большинство образов святого с песьей или лошадиной головой были уничтожены).

Также среди самых знаменитых фресок - "Шествие праведных в рай", которая находится в алтарной части собора. Предполагается, что на ней изображены Иоанн Грозный и митрополит Московский Макарий - их фигуры замыкают шествие праведников. Это единственное дошедшее до наших дней в монументальной живописи изображение молодого Иоанна Грозного.

Сохранился также пятиярусный золоченный иконостас собора XVIII в., иконы которого хранятся в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан.

Фрески храма реставрировались в 1890-е гг., в 1911 г., а также в период с 1964 по 1984 г. В 2016 г. на археологические и реставрационные работы в Успенском соборе, а также Троицкой церкви и Татарской слободке Свияжска было выделено 18,8 млн руб.