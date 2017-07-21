Концерн Siemens. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 июля 2017 г. концерн Siemens объявил о приостановке поставок энергетического оборудования в Россию по контрактам с государственными фирмами и прекращении участия в российской компании "Интеравтоматика".

В сообщении утверждается, что российская сторона вопреки договоренностям модифицировала и поставила в Крым турбины Siemens, первоначально предназначавшиеся для проекта теплоэлектростанции в Тамани (Краснодарский край).

Siemens AG - немецкий промышленный концерн, работающий в сфере электротехники, транспорта, энергетики, производства медицинского оборудования, производственной автоматизации и т. д. Крупнейший индустриальный концерн Германии и Европейского союза. Штаб-квартира расположена в Мюнхене.

История

Концерн был основан в 1847 г. немецкими инженерами Вернером фон Сименсом и Иоганном Гальске как фирма по строительству телеграфных линий. Через 30 лет телеграфы, созданные компаний, функционировали во многих странах мира. С середины XIX века Siemens & Halske начала открывать первые предприятия за рубежом, в том числе в Российской империи. В 1897 г. был создано акционерное общество Siemens & Halske AG.

Уже в конце XIX века, помимо создания телеграфных линий, компания возводила гидроэлектростанции, в 1879 г. создала первый в мире поезд на электрической тяге, в 1881 г. начала выпуск ламп накаливания. С начала XX века занялась производством военной, корабельной, авиационной и бытовой техники. К этому времени Siemens стала многопрофильной корпорацией.

После Второй мировой войны концерн продолжил работу в Баварии (ФРГ). Первыми были восстановлены производство вычислительной, полупроводниковой и бытовой техники.

Современное название, Siemens AG, он получил в 1966 г. при объединении трех ее частично самостоятельных компаний: Siemens & Halske, Siemens-Reiniger-Werke и Siemens-Schuckert.

В настоящее время более чем в 200 стран мира действуют 289 предприятий Siemens, не считая мелких фирм, центров технического сотрудничества и т. д.

Деятельность в Российской империи

Россия является одним из важнейших рынков для концерна. В 1851 г. Siemens & Halske поставила оборудование для первой телеграфной линии между Санкт-Петербургом и Москвой. Бюро компании было открыто в Российской империи в 1853 г. Компания начала строить телеграфные линии в стране - между Санкт-Петербургом, Кронштадтом, Варшавой, Гельсингфорсом (ныне - Хельсинки) и др. В 1855 г. телеграфная линия, обслуживаемая Siemens, дотянулась до Крыма. Фактически российские заказы спасли компанию от краха, так как в 1850 г. многие клиенты в Пруссии отозвали подписанные ранее контракты.

В 1883 г. компания приобрела лицензию на использование в России ламп накаливания Эдисона, открыла фабрику и наладила электрическое освещение на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, занялась строительством электростанций и трамвайных систем в разных городах России. В 1887 г. было образовано "Акционерное общество электрического освещения Сименс и Гальске".

В 1898 г. в Санкт-Петербурге было открыто энергомашиностроительное предприятие, ныне - завод "Электросила". В 1903 г. компания запустила в Ессентуках первую в империи гидроэлектростанцию "Белый уголь" (остановлена в 1977 г.).

Перед Первой мировой войной немецкие компании, и в первую очередь Siemens, контролировали две трети российской энергетики. На предприятиях дочерних компаний Siemens ("Акционерное общество соединенных кабельных заводов" и "Акционерное общество Сименс-Шуккерт") работали более 4 тыс. 200 человек.

В 1916 г. из-за Первой мировой войны решением царского правительства все предприятия Siemens в России были национализированы.

В советское время

В 1919 г. по инициативе наркома торговли и промышленности РСФСР Леонида Красина начались деловые контакты Siemens с Советской Россией. Компанию привлекли для работ в рамках программы электрификации, ГОЭЛРО. Компания построила ГЭС на реке Кура в Грузинской ССР, участвовала в проекте Днепрогэса, а также поставляла паровые турбины, кабели, рентгеновские установки, занималась консультированием.

После Великой Отечественной войны сотрудничество с корпорацией возобновилось, в 1956 г. Siemens поставил электрооборудование и турбины для дизель-электрического ледокола "Москва" (1960) и 20 электровозов переменного тока ("К"). В 1971 г. Siemens открыл представительство в Москве, затем начал экспорт в СССР оборудования для больниц и промышленных предприятий. Например, в 1975 г. автоматизировал прокатный стан "2000" в Череповце.

В России

В 1991 г. Siemens и Ленинградский металлический завод (ЛМЗ) учредили совместное предприятие "Интертурбо" по сборке газотурбинных установок. До 2015 г. энергоагрегаты Siemens выпускались в России по лицензии. В 2015 г. в Ленинградской области был запущен завод по производству газовых турбин ООО "Сименс технологии газовых турбин" (65% акций проекта принадлежат Siemens, 35% - российские корпорации "Силовые машины").

В 1992 г. в России было основано АОЗТ "Сименс", ныне - ООО "Сименс", головная структура концерна в России, Белоруссии и центральной Азии.

До начала 2000-х гг. корпорация специализировалась на поставках оборудования и строительстве сетей радиорелейной связи. В 2003 г. дочерняя структура Siemens, компания Osram, приобрела в Смоленске завод "Свет" - первое самостоятельное предприятие Siemens в России с 1916 г.

В 2006 г. концерн начал сотрудничать с РЖД - в Россию были поставлены 16 скоростных электропоездов "Сапсан" (VelaroRUS) для линии "Москва - Санкт-Петербург". В 2009 г. было создано совместное предприятие "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме, которое занимается выпуском электровозов (2ЭС6, 2ЭС7 и 2ЭС10) и электропоездов "Ласточка" (DesiroRUS, "ДезироРУС").

Всего в настоящее время в России Siemens принадлежат 10 компаний, работающих в области энергетики, транспорта, производства медицинского оборудования, автоматизации, электрооборудования и др. На них занято более 3,5 тыс. человек. Также у компании была миноритарная доля (46%) в ЗАО "Интеравтоматика", которое специализируется на установке турбин на электростанциях.

Показатели

Выручка Siemens AG по итогам 2016 г. составила €79 млрд 644 млн (рост на 5% по сравнению с 2015 г.), чистая прибыль - €5 млрд 450 млн (снижение на 25%). Рыночная капитализация компании по состоянию на середину июля 2017 г. - €100,4 млрд.

В настоящее в компаниях Siemens работает в общей сложности 351 тыс. человек. Основным рынком для концерна является Европа, СНГ, Африка и Ближний Восток (порядка 40% заказов).

Согласно годовому отчету, выручка десяти российских структур Siemens по итогам финансового года, завершившегося 30 сентября 2016 г. - €85 млн (без учета ООО "Уральские локомотивы"). Выручка ООО "Сименс" в 2015 г. (более поздние данные не публиковались) - 36 млрд 987 млн руб. (чистая прибыль - 650 млн руб.).

Собственники

По состоянию на февраль 2017 г. семье Сименс принадлежит около 6% акций концерна. 83,9% акций находятся в свободном обращении, в том числе 64% - в собственности институциональных инвесторов: крупнейшие доли принадлежат Инвестиционному фонду Катара (3,27% акций), фонду BlackRock (2,85%), Vanguard Group - 2,08%, Норвежскому банку - 1,53%.

Руководство

Главный исполнительный директор концерна с 2013 г. - Джо Кэзер. Председатель наблюдательного совета с 2007 г. - Герхард Кромме. Президент Siemens в России с 2006 г. - Дитрих Мёллер.

Официальный сайт концерна - www.siemens.com.