Энергооборудование Siemens в России. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 июля 2017 г. немецкий концерн Siemens объявил о приостановке поставок энергетического оборудования в Россию по контрактам с государственными фирмами и прекращении участия в российской компании "Интеравтоматика".

В сообщении утверждается, что российская сторона вопреки договоренностям модифицировала и поставила в Крым турбины Siemens, первоначально предназначавшиеся для проекта теплоэлектростанции в Тамани (Краснодарский край).

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку об энергетическом оборудовании Siemens в Российской империи, СССР и РФ.

В 1883 г. Siemens начал в России производство динамо-машин и электродвигателей. В 1887 г. было образовано "Акционерное общество электрического освещения Сименс и Гальске", которое получило право строить электростанции и прокладывать линии электропередачи на всей территории Российской империи. В 1916 г. из-за Первой мировой войны решением царского правительства все предприятия Siemens в России были национализированы.

В 1920-х - 1930-х гг. компания экспортировала в СССР различное энергетическое оборудование, в том числе паровые турбины мощностью от 44 тыс. до 55 тыс. кВт. Инженеры Siemens готовили строительную площадку для Днепрогэс (Запорожье, Украинская ССР, ныне - Украина). Поставки дизель-генераторов и гидротурбин осуществлялись после Великой Отечественной войны, в 1960-х - 1980-х гг.

Энергооборудование Siemens в РФ

После распада СССР изготовление газовых турбин стало одной из основных сфер деятельности Siemens в области энергетики в РФ. В 1991 г. Siemens и Ленинградский металлический завод (ЛМЗ) учредили совместное предприятие "Интертурбо" по сборке газотурбинных установок V94.2 из готовых компонентов. Первый такой агрегат был установлен на Северо-Западной ТЭЦ Санкт-Петербурга (открыта в 2000 г., стала первой в РФ ТЭЦ с парогазовым циклом).

В 2000 г. был образован концерн "Силовые машины", объединивший крупнейших российских производителей энергооборудования: ЛМЗ, завод "Электросила" (Санкт-Петербург), "Калужский турбинный завод", санкт-петербургский "Завод турбинных лопаток", а также компании "Энергомашэкспорт" и НПО по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И. И. Ползунова (НПО ЦКТИ, Санкт-Петербург). 25% и 1 акцию получила Siemens.

В 2001 г. Siemens и "Силовые машины" заключили лицензионное соглашение на право производства на мощностях ЛМЗ и продажи усовершенствованной версии этой турбины, ГТЭ-160 мощностью 160 МВт (позднее модели присвоен индекс SGT4-2000E). ОАО "Силовые машины" стало самостоятельным поставщиком ГТЭ-160, первые две установки были поставлены в 2004 г. на Калининградскую ТЭЦ-2. В следующем году была успешно сдана в эксплуатацию пилотная парогазовая установка ПГУ-450 на базе двух ГТЭ-160. К середине 2011 г. предприятие локализовало изготовление 60% деталей ГТЭ-160, в том числе компрессора, основных корпусных и роторных деталей.

ГТЭ поставляются в составе парогазовых установок двух типов (ПГУ-450 мощностью 450 МВт и ПГУ-230 мощностью 230 МВт).

В настоящее время оборудование на базе газовой турбины ГТЭ-160 установлено на следующих станциях:

- ТЭЦ-2, Калининград (заказчик - АО "Интер РАО - Электрогенерация") - две турбины (2004, 2009);

- Уренгойская ГРЭС (АО "Интер РАО - Электрогенерация") - одна турбина, 2008;

- ТЭЦ-21, Москва (ПАО "Мосэнерго") - одна турбина, 2007;

- ТЭЦ-27, Москва (ПАО "Мосэнерго") - одна турбина, 2007-2008;

- Южная ТЭЦ-22, Санкт-Петербург (ПАО "ТГК-1") - одна турбина, 2008;

- ТЭЦ-2, Кострома (ОАО "ТГК-2") - одна турбина, 2009;

- ТЭЦ-3, Тверь (ОАО "ТГК-2") - одна турбина, 2009;

- Правобережная ТЭЦ-5, Санкт-Петербург (ОАО "ТГК-1") - одна турбина, 2009;

- ТЭЦ-3, Челябинск (ОАО "Фортум"), одна турбина, 2009;

- ТЭЦ-2, Ярославль (ОАО "ТГК-2") - одна турбина, 2010;

- Уренгойская ГРЭС (ОАО "ОГК-1") - две турбины в составе ПГУ-450, 2011;

- ТЭЦ-3, Кирово-Чепецк (ОАО "ТГК-5") - одна турбина, 2011;

- ТЭЦ, Великий Новгород (ОАО "ТГК-2") - одна турбина, 2012;

- ТЭЦ-2, Владимир (ОАО "ТГК-6") - одна турбина, 2014;

- ТЭЦ-9, Пермь (ОАО "ТГК-9") - одна турбина, 2014;

- ТЭЦ-1, Ижевск (ОАО "ТГК-5") - одна турбина, 2014;

- Новокузнецкая ГТЭС (ООО "Сибирская генерирующая компания") - две турбины, 2014;

- ТЭЦ-12, Москва (ПАО "Мосэнерго") - одна турбина, 2015;

- ТЭЦ-20, Москва (ПАО "Мосэнерго") - две турбины, 2015.

Кроме того, "Силовые машины" поставили ГТЭ-160 на ТЭС "Сисак" (Хорватия, пуск в 2015).

Летом 2016 г. четыре турбины ГТЭ-160 были отгружены для планируемой ТЭС в Тамани (Краснодарский край). Как утверждают в Siemens, по крайней мере две из этих турбин в 2017 г. были перемещены в Крым.

Ожидается поставка двух турбин ГТЭ-160 для строящейся ТЭЦ-5 в Уфе.

В декабре 2011 г. "Силовые машины" и Siemens создали на базе компании "Интертурбо" совместное предприятие по производству и сервису газовых турбин для РФ и стран СНГ - ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ). Siemens получила 65% акций новой компании, "Силовые машины" - 35%. Первым опытом локализации для СТГТ стал контракт 2012 г. (выполнен в 2013 г.) на поставку силовой установки с газовой турбиной SGT5-4000F для второго блока Южноуральской ГРЭС-2. Отдельный завод СГТГ в промышленной зоне Горелово (Ленинградская обл.) открылся в 2015 г., инвестиции в него составили €275 млн.

В настоящее время турбины большой мощности SGT5-4000F (329 МВт) в РФ эксплуатируются на Яйвинской, Невинномысской, Киришской ГРЭС, Южноуральской ГРЭС-2 (блок 1), Няганьской ГРЭС (блоки 1 и 2). В 2014 г. еще девять установок находились в стадии монтажа и наладки.

Промышленные и малые газовые турбины

Помимо турбин большой мощности Siemens занимается поставкой в Россию турбин средней мощности и промышленных газотурбинных агрегатов. В частности, на Сочинской ТЭС установлены две изготовленные в Швеции газовые турбины SGT-700 (32,8 МВт). На туапсинском нефтеперерабатывающем заводе и на заводе "Ямал-СПГ" - 13 промышленных газотурбинных генераторов SGT-800 мощностью 47 МВт.

Также на различные предприятия поставляются газовые турбины малой мощности SGT-100 (4,5-5,3 МВт). В Краснодаре в 2005 г. создан сервисный центр по их обслуживанию.