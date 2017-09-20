Железная дорога в обход Украины. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 сентября 2017 года ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в рамках тестовой эксплуатации запустило регулярное движение грузовых поездов на линии Журавка - Миллерово в Воронежской и Ростовской областях в обход Украины.

Согласно пресс-релизу компании, тестовая эксплуатация позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады.

Двухпутный электрифицированный участок построен в 2015-2017 годах.

История

В Советском Союзе поезда из центральных регионов РСФСР следовали на юг страны по наиболее прямому маршруту - через Курск, Белгород и Харьков. После распада СССР в 1990-х годах на границе России и Украины был введен таможенный и паспортный контроль. Чтобы избежать таможенных процедур, российские транзитные поезда были переведены на железнодорожную линию, проходящую восточнее прежнего "главного хода", через Воронеж. Один из участков данной линии севернее Ростова-на-Дону, построенный в 1869-1871 годах, частично проходит по территории Украины.

Поскольку этот короткий (37 км) отрезок изолирован от украинской железнодорожной сети, таможенный контроль при пересечении поездами границ не проводится, составы проезжают украинскую территорию без остановок. Участок начинается от станции Гартмашевка в Воронежской области и заканчивается на станции Чертково Ростовской области, дорога частично проходит по Луганской области, частично - по линии госграницы. Железнодорожная инфраструктура между Гартмашевкой и Чертково вместе со станцией Зориновка по состоянию на 2017 год арендуется РЖД у местного украинского сельсовета. Межправительственных соглашений об эксплуатации линии не заключалось.

Планы строительства участка железной дороги в обход Луганской области рассматривались в России с начала 2000-х годов. В частности, разработанный РЖД в 2008 году проект высокоскоростной магистрали Москва - Адлер предусматривал создание между Гартмашевкой и Чертково нового пути, целиком проходящего по российской территории. В феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, после чего ряд украинских политиков заявили о возможном прекращении железнодорожного сообщения с Россией, в том числе транзитного.

Эти обстоятельства потребовали ускорения разработки проекта обходного участка. Рассматривались несколько вариантов трассировки линии, в итоге было решено проложить трассу между станциями Журавка и Миллерово, на удалении от украинской границы. В 2014 году РЖД направили 100 млн руб. из своей инвестиционной программы на проектирование линии. В 2015 году на продолжение проектирования и начало строительства из федерального бюджета было выделено 7 млрд руб. Стоимость всего проекта первоначально оценивалась в 55 млрд руб. Заказчиком строительства выступили РЖД, одним из основных исполнителей стали Железнодорожные войска (ЖДВ) Вооруженных сил РФ. Часть работ также выполняли подрядчики РЖД.

Ход строительства

25 апреля 2015 года группировка ЖДВ приступила к строительству участка двухпутной электрифицированной железной дороги Журавка - Миллерово. Планом было намечено сооружение семи станций (Зайцевка и Сергеевка в Воронежской области, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка и Колодези в Ростовской области) и 14 платформ. 21 сентября 2015 года, через пять месяцев после фактического старта работ, распоряжение о строительстве дороги подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Инфографика Железная дорога в обход Украины РЖД в рамках тестовой эксплуатации запустили регулярное движение грузовых поездов на линии Журавка - Миллерово в обход Украины. Подробно о новой железной дороге - в инфографике ТАСС.

По данным Минобороны РФ, к строительству были привлечены пять отдельных железнодорожных батальонов механизации железнодорожных бригад Центрального, Южного и Западного военных округов, а также три отдельных путевых железнодорожных батальона Южного военного округа. Группировка насчитывала около 1,7 тыс. человек, 700 единиц автомобильной, инженерной и специальной техники. Строительство одновременно велось на нескольких участках.

20 апреля 2016 года состоялась торжественная укладка первого звена рельсошпальной решетки на подготовленную насыпь. Стыковка рельсового полотна всех участков линии была произведена 21 июля 2017 года.

7 августа 2017 года на линии началось рабочее движение. В тот же день на церемонии вручения ордена Жукова 39-й отдельной железнодорожной бригаде Минобороны, военнослужащие которой были задействованы в строительстве, выступил министр транспорта РФ Максим Соколов. Он заявил, что участок построен в кратчайшие сроки благодаря слаженной работе гражданских и военных железнодорожников, взаимодействию Минобороны, Минтранса и ОАО "РЖД".

Открытие движения пассажирских поездов намечено на конец осени 2017 года.

Дорога в цифрах

По словам Соколова, построенный объект линейной протяженностью более 137 километров включает восемь станций (из них семь возведены с нуля), 15 платформ и порядка 100 других сооружений (надземные переходы, путепроводы, водопропускные трубы и др.). 28 мая 2017 года инспектировавший строительство дороги заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков приводил цифру объема верхнего строения пути - 177,2 км.

По информации вице-президента РЖД Олега Тони, пропускная способность дороги после ее ввода в эксплуатацию составит до 240 пассажирских и грузовых поездов в сутки в двух направлениях. Проектная скорость поездов на новой линии составит 160 км/ч.