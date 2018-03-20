Биография Николя Саркози

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 марта французская полиция задержала экс-президента страны Николя Саркози в рамках расследования предполагаемого незаконного финансирования его предвыборной кампании на выборах 2007 года, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Николя Саркози родился 28 января 1955 года в Париже. Его отец - венгр, эмигрировавший во Францию, мать - француженка еврейского происхождения.

Окончил университет Париж Х - Нантер. В 1979-1981 годах учился в парижском Институте политических исследований. Специалист в области делового и семейного законодательства.

В 1976 году вступил в молодежную организацию правой партии "Объединение в поддержку республики" (ОПР). В 1977 году стал членом руководства ОПР.

В 1977 году вошел в состав городского совета Нёйи-сюр-Сен (недалеко от Парижа), в 1983 году стал мэром этого города (до 2002 года).

В начале 1980-х был соучредителем и совладельцем адвокатского бюро Claude et Sarkozy и до 1987 года занимался адвокатской практикой.

В 1988 году впервые был избран депутатом Национального собрания. В том же году стал национальным секретарем Объединения в поддержку республики, в 1993 году - членом политбюро, а в 1998 году - генеральным секретарем этой партии (в должности до марта 2001 года).

В 1993-1995 годах занимал пост министра бюджета в правительстве Эдуара Балладюра, являясь одновременно официальным представителем правительства и с 1994 года исполняющим обязанности министра по коммуникациям.

В 1999 году исполнял обязанности председателя ОПР, но после поражения партии на выборах в Европарламент в июне 1999 года подал в отставку.

В 2002-2004 годах - министр внутренних дел, внутренней безопасности и местного самоуправления в правительстве Жан-Пьера Раффарена.

В мае-ноябре 2004 году - государственный министр (ранг вице-премьера), министр экономики, финансов и промышленности в правительстве Раффарена.

С ноября 2004 года по 14 мая 2007 года был председателем партии "Союз за народное движение" (СНД; создана в 2002 году в результате слияния ряда партий, в том числе ОПР).

В 2004-2007 годах возглавлял также генеральный совет (орган самоуправления) департамента Верхняя Сена.

В июне 2005 года был приглашен в правительство Доминика де Вильпена, занял пост государственного министра и возглавил министерство внутренних дел и благоустройства территории. При нем были усилены меры по борьбе с преступностью, ужесточен контроль за нелегальной иммиграцией. Саркози проявил себя как сторонник жестких мер обеспечения порядка. Это проявилось, в частности, в ходе острого социального кризиса, разразившегося во Франции в октябре-ноябре 2005 года (с участием молодежи, главным образом, иммигрантов из Северной Африки), а также во время студенческих волнений в марте 2006 года.

26 марта 2007 года Саркози покинул правительство в связи с подготовкой к президентским выборам. 6 мая 2007 года одержал победу, получил во втором туре 53% голосов (его соперницей была Сеголен Руаяль, кандидат соцпартии).

С 16 мая 2007 по 14 мая 2012 года - президент Франции. Известность на этом посту ему принесли действия, направленные на углубление интеграции внутри ЕС и на стабилизацию и развитие финансовой структуры Евросоюза (Конституция ЕС, Лиссабонский договор, Бюджетный пакт ЕС). Саркози сыграл значительную роль в разрешении грузино-югоосетинского конфликта; был одним из инициаторов возобновления переговоров между ЕС и Россией о заключении нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве и возвращения Франции в политическую структуру НАТО.

В 2012 году Саркози баллотировался на второй президентский срок, но проиграл выборы, уступив социалисту Франсуа Олланду (в первом туре 22 апреля получил 27,18% голосов, у Олланда - 28,63%; во втором туре 6 мая - 48,33%, у Олланда - 51,67%).

После поражения вернулся к адвокатской практике (в бюро, которое он основал в 1980-е годы), заявив, что больше никогда не будет участвовать в политической жизни страны. Однако в сентябре 2014 года он официально объявил о своем возвращении в политику.

29 ноября 2014 года большинством голосов он был избран председателем партии "Союз за народное движение" (в мае 2015 года переименована в "Республиканцы"). 23 августа 2016 года оставил пост председателя партии для того, чтобы участвовать в президентских выборах в 2017 году.

20 ноября 2016 года в первом же туре праймериз потерпел поражение (занял третье место, получив 21,4% голосов) и выбыл из президентской гонки.

Николя Саркози является кавалером Большого креста ордена Почетного легиона (2007 год, по должности президента) и кавалером Большого креста Национального ордена заслуг (2007, по должности президента), имеет государственные награды других государств.

Женат третьим браком на популярной певице Карле Бруни, в 2011 году у них родилась дочь. От предыдущих браков имеет трех сыновей.