Группа "Сумма". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 31 марта 2018 года МВД РФ возбудило уголовное дело в отношении совладельцев Группы "Сумма" Зиявудина Магомедова (председатель совета директоров "Суммы") и его брата Магомеда Магомедова, а также бывшего руководителя компании "Интэкс", входящей в "Сумму", Артура Максидова. Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, дело возбуждено "по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения". По решению Тверского суда Москвы Зиявудин Магомедов арестован до 30 мая.

ООО "Группа "Сумма" было зарегистрировано в Москве 24 мая 2007 года Сфера деятельности компании - портовый бизнес, транспорт и логистика; строительство и инжиниринг; нефтегазовая отрасль; сельское хозяйство; телекоммуникации.

По данным СМИ, компанию контролируют через офшор братья Зиявудин и Магомед Магомедовы. "Сумме" принадлежит Новороссийский морской торговый порт (25%), транспортная компания "Группа FESCO" (50%), "Якутская топливно-энергетическая компания" (более 90%), "Объединенная зерновая компания" (50% минус одна акция).

По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка компании в 2016 году составила 202 млн 371 тыс. руб., убыток - 79 млн 30 тыс. руб.

Генеральный директор ООО "Группа "Сумма" - Лейла Мамед Заде. Председатель совета директоров - Зиявудин Магомедов.

Сайт Группы "Сумма" - summagroup.ru.