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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Пусковая программа Роскосмоса на 2017 год будет удвоена. Об этом сообщил глава госкорпорации Игорь Комаров.
"Пусковая программа на следующий год предусмотрена с серьезным увеличением, - сказал он, отметив, что это свидетельствует о тех больших задачах, которые стоят перед отраслью. - В следующем году нам предстоит фактически двукратное увеличение количества пусков, мы это знаем, понимаем всю ответственность, которая с этим связана".
Комаров также отметил ответственность, связанную с обеспечением работы наземной инфраструктуры для обеспечения успешных пусков. По его словам, выполнение пусковой программы начнется уже с января 2017 года, когда запланированы запуски с Байконура и Гвианского космического центра. Космодром Плесецк начнет свою активную работу в феврале, на космодроме Восточный также предстоит серьезная работа по завершению строительства.