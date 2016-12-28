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Головной обтекатель для ракет "Морского старта" будет производить НПО им. Лавочкина

Космос
28 декабря, 14:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Планируется, что запуски с плавучего космодрома возобновят в 2018 году
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© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российское НПО имени Лавочкина будет производить головной обтекатель для ракет, которые планируется запускать в рамках проекта "Морской старт" с плавучей платформы в Тихом океане, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"НПО Лавочкина ранее производило головные обтекатели АМГЭ для ракет "Зенит-2SБ" по проекту "Наземный старт". По "Морскому старту" ракета пока не выбрана. Это может быть "Зенит", как ранее, однако не исключается и использование новой ракеты "Феникс". Однако известно, что предприятие продолжит производить обтекатели АМГЭ для ракет по этому проекту", - сказал собеседник агентства.

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Согласно данным на сайте НПО, обтекатели АМГЭ массой 1670 кг также использовались для ракет "Протон". Эти обтекатели применялись при запусках спутников "Электро-Л" №1, обсерватории "Спектр-Р", аппарата "Фобос-Грунт", а также при шести запусках по программе "Наземный старт" с ракетой "Зенит-2SБ".

"Морской старт" - международный коммерческий проект ракетно-космического комплекса морского базирования. Для его реализации в 1995 году была создана одноименная компания, учредителями которой выступили американский Boeing, российская РКК "Энергия", норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (ныне Aker Solutions), украинские КБ "Южное" и ПО "Южмаш". Летом 2009 года компания "Морской старт" объявила о своем банкротстве, после реорганизации в 2010 году ведущую роль в проекте получила РКК "Энергия". В 2014 году запуски были приостановлены.

В конце сентября 2016 года группа компаний S7 подписала с группой Sea Launch контракт на покупку "Морского старта", предметом сделки стали плавучая платформа Odyssey, корабль Sea Launch Commander, наземное оборудование в порту Лонг-Бич (Калифорния), а также товарный знак Sea Launch. Возобновление запусков с плавучего космодрома намечено на 2018 год.

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