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Грузовой корабль "Прогресс МС-03" отстыковали от МКС

Космос
31 января, 17:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
На смену ему 22 февраля планируется запустить корабль "Прогресс МС-05"
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-03" отстыковали от Международной космической станции, сообщили ТАСС в российском Центре управления полетами.

"Отстыковка корабля от станции произошла в расчетное время", - сказали в ЦУПе.

По предварительным расчетам баллистической службы Центра, в 21:10 мск корабль начнет вход в атмосферу Земли, а в 21:24 мск не сгоревшие в плотных слоях атмосферы элементы конструкции корабля достигнут поверхности Тихого океана в несудоходном районе, на так называемом "кладбище космических кораблей".

На смену ему 22 февраля планируется запустить корабль "Прогресс МС-05". Предыдущий по счету корабль "Прогресс МС-04" был потерян во время аварии ракеты-носителя "Союз-У" 1 декабря 2016 года.

Грузовой корабль "Прогресс МС-03" был запущен к МКС с космодрома Байконур с помощью ракеты "Союз-У" 17 июля 2016 года. Он пристыковался к станции 19 июля. Корабль доставил более 2 тонн грузов, в том числе топливо, воздух, продукты, оборудование для поддержания работы станции, средства для обеспечения жизнедеятельности экипажа, а также посылки для космонавтов и астронавтов.

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