Грузовой корабль "Прогресс МС-03" отстыковали от МКС

Трамп собирает политбюро: что означает реорганизация Совета нацбезопасности СШАМеждународная панорама 31 января, 19:00
Сборная России по керлингу уступила команде Канады на УниверсиадеСпорт 31 января, 18:51
Преследование фаворита: Франсуа Фийон, "Пенелопагейт" и выборы президентаМеждународная панорама 31 января, 18:50
ЦСКА исключил футболиста Траоре из заявки на чемпионат РоссииСпорт 31 января, 18:46
Тренер: чемпион ОИ-2012 Ухов пропустит турнир "Русская зима" из-за травмыСпорт 31 января, 18:45
Агент Ари назвал слухами информацию о возможном расторжении контракта с "Краснодаром"Спорт 31 января, 18:41
Глава Ростуризма: Кубок конфедераций и ЧМ-2018 положительно скажутся на сфере туризма РФСпорт 31 января, 18:37
Россия предложила СБ ООН принять заявление по переговорам в АстанеПолитика 31 января, 18:35
Глава FIAS Василий Шестаков награжден японским Орденом Восходящего солнцаСпорт 31 января, 18:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-03" отстыковали от Международной космической станции, сообщили ТАСС в российском Центре управления полетами.
"Отстыковка корабля от станции произошла в расчетное время", - сказали в ЦУПе.
По предварительным расчетам баллистической службы Центра, в 21:10 мск корабль начнет вход в атмосферу Земли, а в 21:24 мск не сгоревшие в плотных слоях атмосферы элементы конструкции корабля достигнут поверхности Тихого океана в несудоходном районе, на так называемом "кладбище космических кораблей".
На смену ему 22 февраля планируется запустить корабль "Прогресс МС-05". Предыдущий по счету корабль "Прогресс МС-04" был потерян во время аварии ракеты-носителя "Союз-У" 1 декабря 2016 года.
Грузовой корабль "Прогресс МС-03" был запущен к МКС с космодрома Байконур с помощью ракеты "Союз-У" 17 июля 2016 года. Он пристыковался к станции 19 июля. Корабль доставил более 2 тонн грузов, в том числе топливо, воздух, продукты, оборудование для поддержания работы станции, средства для обеспечения жизнедеятельности экипажа, а также посылки для космонавтов и астронавтов.