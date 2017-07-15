Космодром Плесецк отмечает 60-летие со дня создания

КОСМОДРОМ ПЛЕСЕЦК /Архангельская область/, 15 июля. / ТАСС/. Плесецк - самый северный космодром в мире - отмечает в субботу 60-летие со дня создания. Как сообщили в Минобороны РФ, за все время существования космодрома, расположенного в Архангельской области, с него произвели более 1,6 тыс. пусков ракет космического назначения.

"К настоящему времени со стартовых площадок Государственного испытательного космодрома на околоземные орбиты выведено свыше 2 тыс. космических аппаратов различного назначения, проведено более 1,6 тыс. пусков ракет-носителей, более 500 пусков межконтинентальных баллистических ракет", - сообщили в ведомстве.

Несмотря на то, что днем основания космодрома считается 15 июля 1957 года, его история берет свое начало 11 января того же года, когда было принято постановление правительства СССР о создании военного объекта "Ангара" в Архангельской области. Плесецк был создан как войсковое соединение ракетных полков, вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами Р-7.

Запуск первого космического аппарата "Космос-112" состоялся с территории Плесецка 17 марта 1966 года в 13:28 мск.

Сегодня на космодроме эксплуатируются ракеты-носители легкого класса "Ангара-1.2", "Союз-2.1в", "Рокот", среднего класса "Союз-2.1а", "Союз-2.1б" и тяжелого класса "Ангара- А5".