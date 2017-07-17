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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Группа компаний "Галактика" рассматривает возможность покупки российского стартапа "Лин Индастриал" (разработчик легких ракет-носителей). Об этом сообщила в понедельник ТАСС президент группы компаний Алия Прокофьева.
"Мы обсуждаем возможность покупки этой компании. В настоящий момент Александр Ильин (генеральный конструктор "Лин Индастриал" - прим. ТАСС) консультирует нас. Мы обсуждаем возможность либо создания совместных проектов, либо использования задела компании "Лин Индастриал", - рассказала она.
В настоящий момент в группу компаний "Галактика" уже входит структура по разработке ракет легкого класса. Прокофьева уверена, что два проекта не составят конкуренции друг другу.
"Они будут дополнять друг друга. В нашей стратегии есть продуктовая линейка легких ракет, ракет среднего класса с возвращаемой ступенью", - рассказала она, пояснив, что сделка может быть совершена в ближайшие месяцы.
"Лин Индастриал" - российский стартап, создающий сверхлегкие космические ракеты, резидент иннограда "Сколково". Инвесторы компании - Фонд "Сколково", сотрудники компании Wargaming.net, создавшие компьютерную игру World of Tanks.