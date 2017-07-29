WSJ: SpaceX за два года увеличила капитализацию почти вдвое

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Американская ракетостроительная компания SpaceX привлекла инвестиции в размере $350 млн, ее капитализация достигла $21 млрд. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

Источники новых инвестиций не названы. Как отметила газета, в 2015 году капитализация SpaceX оценивалась в $12 млрд.

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Рост почти в два раза свидетельствует о том, что инвесторы считают обоснованным оптимистичный прогноз руководителя компании Илона Маска, сделанный в конце 2016 года, отметило издание. Тогда производитель заявил, что его бизнес, связанный с запуском спутников и развитием интернета, обеспечит доход в размере $30 млрд к 2025 году, то есть в шесть раз больше, чем доход от предоставления услуг по выведению полезных нагрузок на орбиту.

SpaceX преодолела неудачи, связанные с двумя пусками ракет-носителей Falcon-9 в 2015 и 2016 годах, в нынешнем году компания уже осуществила 10 пусков, превзойдя показатели прошлого года (8 запусков). К концу 2017 года, отметила газета, представители компании ожидают, что ракетные пуски будут осуществляться примерно раз в две недели, а к 2019 году - примерно раз в неделю, то есть в пять раз чаще, чем пуски американских и европейских конкурентов.