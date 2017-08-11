Источник: главным конструктором "Союза-5" может стать замгенконструктора РКК "Энергия"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Первый заместитель генерального конструктора - главный конструктор средств выведения РКК "Энергия" Игорь Радугин может быть назначен на пост главного конструктора новой российской ракеты-носителя "Союз-5", сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

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"Игорь Сергеевич Радугин руководит разработкой новой ракеты-носителя среднего класса внутри корпорации "Энергия" уже не первый год, соответственно, велика вероятность, что именно он будет определен главным конструктором по данной тематике", - сказал собеседник агентства.

Игорь Радугин родился в 1953 году. Согласно данным с сайта РКК "Энергия", с 2006 по 2007 годы он работал заместителем начальника Российского научно- исследовательского института космического приборостроения, с 2007 по 2008 год - главным специалистом Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, а с 2008 года занимал разные руководящие должности в подразделениях РКК "Энергия".

В самой РКК "Энергия" воздержались от комментариев на этот счет.

История вопроса

Концепцию создания ракеты-носителя среднего класса, которая в мае 2017 года доложена Роскосмосом и одобрена руководством страны, Радугин обосновал в 2013 году в научном журнале Ракетно-космической корпорации "Энергия" "Космическая техника и технология". В данной публикации он представил "проект экономически эффективной системы средств выведения среднего и тяжелого классов для запусков элементов перспективной пилотируемой транспортной системы с космодрома Восточный".

Основной целью исследований, проведенных тогда РКК "Энергия", был поиск варианта проекта ракеты-носителя среднего класса. Среди требований к ракете рассматривалось: выведение 14-тонного пилотируемого корабля "Федерация" на орбиту с перигеем (нижней точкой) в 135 км и апогеем (высшей точкой) в 440 км, запуск на круговую орбиту высотой около 200 км крупногабаритных грузов массой не менее 20 тонн или космических аппаратов массой до 4 тонн на геостационарную орбиту (36 тысяч км над Землей). Ракета должна была обеспечить перегрузки при выведении не более 4g, а в случае срабатывания системы аварийного спасения экипаж должен был испытать перегрузки не более 12g.

На ракете должно было использоваться только экологически чистое топливо, а сама она впоследствии должна была использоваться в качестве основы для создания ракеты-носителя тяжелого и сверхтяжелого классов. Габариты ракетных блоков должны были отвечать требованиям к транспортировке на космодром железнодорожным транспортом или самолетами Ан-124 "Руслан".

При разработке ракеты предлагалось сократить сроки ее летной отработки за счет использования стартовой инфраструктуры ракеты-носителя "Зенит" на космодроме Байконур, и, соответственно, проводить первые пуски с этого космодрома, а уже затем строить необходимую инфраструктуру на Восточном. Новая ракета также должна была обеспечить пуски по программам "Морской старт" и "Наземный старт" без существенной модернизации комплексов. Помимо этого, в ракете должны были использоваться комплектующие российского производства.

В этой публикации Радугиным были представлены предложения по двухступенчатым ракетам среднего класса "Энергия-КБ" для Байконура и "Энергия-КВ" для Восточного. В качестве двигателей первой ступени предлагалось использовать двигатели РД-171М, на второй ступени - РД-0124 или РД-120 в версии для Байконура, или РД-0146 в версии для Восточного.

Современная концепция "Союза-5"

Федеральная космическая программа на 2016-2025 годы предусматривает создание космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения (опытно-конструкторская работа "Феникс") в период с 2018 года по 2025-й. На создание носителя планируется направить почти 30 млрд рублей. Бюджетное финансирование проекта начнется в 2018 году.

На первой ступени ракеты планируется использовать двигатели РД-171МВ. На второй - РД-0124М (создан в КБ химавтоматики, используется на третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б") вместо РД-120 (производится на Украине).

Для ускорения летных испытаний новой ракеты планируется задействовать имеющийся на космодроме Байконур стартовый комплекс ракеты "Зенит", который в рамках проекта "Байтерек" будет модернизирован Казахстаном под новую российскую ракету. При этом при пусках по проекту "Байтерек" ракета будет называться "Сункар" ("Сокол"), хотя в России ракета получила наименование "Союз-5".

Первый пуск "Союза-5" с Байконура планируется на 2022 год с кораблем "Федерация" без экипажа, а в 2024 году - с экипажем на борту.

Впоследствии ракета-носитель "Союз-5" должна стать основой первой ступени новой российской ракеты сверхтяжелого класса, которая по новым планам должна стартовать с космодрома Восточный в 2028 году.

В связи с созданием ракеты-носителя "Союз-5" была пересмотрена концепция пилотируемых пусков, предполагавшая создание пилотируемой версии ракета "Ангара" "Ангара-А5П". Также было решено отложить строительство пилотируемой инфраструктуры на космодроме Восточный.