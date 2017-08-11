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РКК "Энергия" станет головным разработчиком ракеты "Союз-5"

Космос
11 августа, 15:01 дата обновления: 11 августа, 15:22 UTC+3

Помимо ракеты комплекс включает ракету-носитель среднего класса, разгонный блок типа ДМ, а также модернизируемую наземную инфраструктуру, говорится в сообщении корпорации

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" определена головным разработчиком новой росийской ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", говорится в сообщении, опубликованном на сайте корпорации.

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"Работы ведутся в соответствии с распоряжением правительства РФ, где РКК "Энергия" определена головным разработчиком космического ракетного комплекса", - говорится в сообщении.

В составе соисполнителей работ - Ракетно-космический центре "Прогресс" и Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Помимо самой ракеты космический ракетный комплекс, разработчиком которого стала РКК "Энергия", включает разгонный блок типа ДМ, а также модернизируемую наземную инфраструктуру, говорится в сообщении.

Проведение первого пуска новой российской ракеты-носителя "Союз-5" запланировано на 2022 год с космодрома Байконур. Предполагается, что в дальнейшем ракета будет максимально адаптирована под пуски с плавучего космодрома Морской старт, а затем с космодрома Восточный. В 2024 году ракета должна вывести на орбиту пилотируемый корабль "Федерация" с экипажем на борту.

В перспективе основные элементы и технологии ракеты "Союз-5" могут быть использованы для создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса.

О "Союзе-5"

Федеральная космическая программа на 2016-2025 годы предусматривает создание космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения (опытно-конструкторская работа "Феникс") в период с 2018 года по 2025-й. На создание носителя планируется направить почти 30 млрд рублей. Бюджетное финансирование проекта начнется в 2018 году.

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На первой ступени ракеты планируется использовать двигатели РД-171МВ. На второй - РД-0124М (создан в КБ химавтоматики, используется на третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б") вместо РД-120 (производится на Украине).

Для ускорения летных испытаний новой ракеты планируется задействовать имеющийся на космодроме Байконур стартовый комплекс ракеты "Зенит", который в рамках проекта "Байтерек" будет модернизирован Казахстаном под новую российскую ракету. При этом при пусках по проекту "Байтерек" ракета будет называться "Сункар" ("Сокол"), хотя в России ракета получила наименование "Союз-5".

Первый пуск "Союза-5" с Байконура планируется на 2022 год с кораблем "Федерация" без экипажа, а в 2024 году - с экипажем на борту.

Впоследствии ракета-носитель "Союз-5" должна стать основой первой ступени новой российской ракеты сверхтяжелого класса, которая по новым планам должна стартовать с космодрома Восточный в 2028 году.

В связи с созданием ракеты-носителя "Союз-5" была пересмотрена концепция пилотируемых пусков, предполагавшая создание пилотируемой версии ракета "Ангара" "Ангара-А5П". Также было решено отложить строительство пилотируемой инфраструктуры на космодроме Восточный.

 

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