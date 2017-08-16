Грузовой корабль Dragon доставил мощный компьютер и мороженое на МКС

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX в среду пристыковался к модулю Harmony Международной космической станции (МКС). Как сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), операция завершилась в 09:07 по времени Восточного побережья США (16:07 мск).

Стыковку провели американский астронавт Джек Фишер и итальянец Паоло Несполи из Европейского космического агентства. Они с помощью руки-манипулятора захватили Dragon в 06:52 (13:52 мск) и пристыковали его к модулю Harmony. Люк шлюзовой камеры, как информировало NASA, планируется открыть позже.

Запуск корабля Dragon состоялся 14 августа с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Грузовик доставил на орбитальный комплекс питьевую воду, продовольствие, научные приборы и другое оборудование общим весом 2,9 тонны. В качестве лакомства экипажу орбитальной станции с Земли послали мороженое. "Стаканчики мороженого со вкусом шоколада, ванили и традиционного торта, который пекут [в США] на день рождения, помещены в холодильные контейнеры, которые планируется использовать для хранения результатов научных опытов во время их доставки обратно на Землю", - уточнило космическое ведомство США.

Dragon в том числе доставил на МКС новый компьютер американской компанией Hewlett-Packard. По оценке производителя, Spaceborne Computer станет самым мощным образцом вычислительной техники на орбите, если сможет функционировать в условиях космоса. По словам специалиста Hewlett-Packard Марка Фернандеса, данный компьютер способен осуществлять один триллион операций в секунду и по этому показателю превосходит стандартные ПК в 30-100 раз.

Как пояснил Фернандес, Hewlett-Packard согласилась, чтобы ее часть груза была распакована в последнюю очередь. Это значит, что новый компьютер будет установлен и подключен через несколько дней после стыковки.

Помимо Фишера и Несполи, вахту на орбите несут россияне Федор Юрчихин и Сергей Казанский, американцы Пегги Уитсон и Рэндолф Брезник. Космический грузовик будет пристыкован к станции до середины сентября. Через пять часов после расстыковки Dragon сойдет с орбиты, войдет в плотные слои земной атмосферы и приводнится в Тихом океане около побережья штата Калифорния. Корабль доставит с МКС 1,5 тонны инструментов и аппаратуры.