В NASA отмечают 40-летний юбилей с момента запуска Voyager 1

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) во вторник отмечает 40 лет с момента запуска межпланетного исследовательского зонда Voyager 1.

Выполнив за три года свою первоначальную миссию, заключавшуюся в изучении Юпитера и Сатурна, аппарат, созданный специалистами Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадине (штат Калифорния), продолжил полет. На данный момент он уже покинул пределы Солнечной системы, однако до сих пор продолжает передавать информацию на Землю.

Исследователи галактики

Voyager 1 был запущен в космос 5 сентября 1977 года. Его двойник Voyager 2 отправился в полет на несколько дней раньше - 20 августа. Для того, чтобы аппараты сохраняли свою способность передавать на землю информацию через космические расстояния, на них установлены радиоизотопные термоэлектрические генераторы.

Как заявила ТАСС представитель Лаборатории в Пасадине Оливия Стоун, изначально "не было запланировано, что Voyagers будут работать так долго". "Открытия, сделанные с помощью этих аппаратов за последние четыре десятилетия, внесли огромный вклад в изучение космического пространства", - отметила она.

Основная цель миссий аппаратов заключалась в удаленном исследовании газовых планет-гигантов Юпитера и Сатурна и их крупных спутников. Два идентичных друг другу зонда первоначально были рассчитаны на пять лет работы в космосе, однако продолжают функционировать и по сей день, передавая на Землю данные о свойствах и химическом составе пространства за пределами гелиосферы. Последняя отделяет Солнечную систему от межзвездной среды и представляет собой огромный своеобразный пузырь, "надуваемый" Солнцем с помощью летящих от светила заряженных частиц.

В 1998 году Voyager 1 стал самым удаленным от Земли объектом, созданным человеком. В 2012 году он стал первым в истории цивилизации космическим аппаратом, покинувшим пределы Солнечной системы и вышедшим в межзвездное пространство. К настоящему моменту Voyager 1 пролетел примерно 21 млрд км, что является рекордным расстоянием для любого аппарата, созданного человеком.

Voyager 2 преодолел чуть меньшее расстояние (около 17 млрд км), но за ним также числится рекорд - это единственный космический аппарат, пролетевший мимо четырех планет-гигантов, расположенных за пределами пояса астероидов - Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Voyager 2 двигается в сторону, противоположную траектории своего двойника, и, как ожидается, достигнет межзвездного пространства через несколько лет. По словам ученых NASA, это позволит им выяснить, одинаковы ли свойства межзвездной среды на совершенно разных концах Солнечной системы.

Гигабайты данных за 40 лет

"Я считаю, что практически ни одна космическая миссия не может тягаться по числу открытий с Voyagers, исследующими космос на протяжении уже четырех десятилетий, - заявил в свою очередь Томас Зурбукен, помощник директора NASA, ответственный за научные миссии. - Они пролили свет на неизведанные чудеса Вселенной и вдохновили человечество на исследование нашей Солнечной системы и пространств за ее пределами".

По словам Зурбукена, эти аппараты, в частности, обнаружили в общей сложности 24 новых спутника у четырех дальних планет Солнечной системы, первыми передали данные о существовании активных вулканов за пределами Земли - на спутнике Юпитера Ио. Они также сделали множество подробных снимков колец планет-гигантов и их лун. В общей сложности оба аппарата передали на Землю 625 гигабайт данных.

Поскольку запасы энергии Voyagers из года в год уменьшаются, специалистам приходится решать нелегкую задачу поддержания работы зондов при все более жестких ограничениях. Чтобы обеспечить максимальную продолжительность функционирования аппаратов, нынешним инженерам NASA приходится изучать документы и программное обеспечение 40-летней давности, а также прибегать к помощи ветеранов в данных областях.

"Технологии уже много поколений, и требуется кто-то с опытом проектирования космических аппаратов 1970-х годов, чтобы понять, как они работают и что можно улучшить, чтобы они продолжали работать сейчас и в будущем", - рассказала Сюзанн Додд из Лаборатории в Пасадине, одна из нынешних руководителей проекта.

Послание другим цивилизациям

К борту каждого из Voyagers прикреплен футляр с позолоченным диском диаметром около 30 см, фонографической капсулой и иглой для воспроизведения записи. Эти носители содержат фото- и аудиоинформацию, которая, по замыслу, даст потенциальным представителям внеземных цивилизаций возможность узнать о жизни на Земле.

Наряду с различными звуками - шепотом матери и плачем ребенка, голосами птиц и зверей, шумом ветра и дождя, а также короткими приветствиями на нескольких десятках языков - на пластинке записаны народные мелодии и выдающиеся произведения мировой музыкальной культуры. В их число попали музыкальные произведения Баха, Бетховена, Моцарта, а также знаменитый хит 1950-х годов Johnny B. Goode одного из основоположников рок-н-ролла Чака Берри.

Как заявила Стоун, космические аппараты могут находиться в условиях космоса миллионы лет, поэтому "не исключено, что записи с Voyagers останутся последними следами человеческой цивилизации".

Путешествие длиною в вечность

По оценкам космического ведомства США, оба зонда будут передавать информацию на Землю еще около 10 лет. Примерно к 2030 году необходимые для трансляции данных генераторы, установленные на аппаратах, исчерпают свои ресурсы, и их придется дистанционно отключить. Но на этом их космическое путешествие не закончится, они продолжат свой полет по нашей галактике со скоростью около 48 тыс. км/ч. Сохранив нынешние траектории, каждый из аппаратов, согласно подсчетам ученых, будет совершать полный виток в пределах Млечного Пути примерно раз в 225 млн лет.

Послание в космос

К юбилею с момента запуска Voyager 1 NASA решило направить на борт межпланетной станции радиосигнал в виде текстового послания. Для этого было объявлено голосование. Любой желающий мог в течение определенного времени выбрать любой из 10 вариантов, размещенных на сайте Лаборатории реактивного движения.

Голосование к настоящему моменту уже завершилось. Как сообщила Стоун, его результаты будут объявлены 5 сентября. Именно в этот день состоится передача послания на борт аппарата. "Радиосигнал достигнет Voyager 1 через 19 часов 18 минут, то есть уже 6 сентября", - пояснила она.

Размер галактического послания не будет превышать 60 знаков. Среди вариантов на английском языке, размещенных на сайте: "Мы пришли со звезд, и к звездам мы вернемся", "Ты несешь наши надежды и мечты к звездам", "Солнечный ветер подгоняет тебя, а звезды освещают путь", "Продолжай исследования, когда-нибудь мы тебя догоним". Один из вариантов текста предложен на испанском и в переводе звучит так: "Ты - гость из прошлого, путешествующий в будущее".