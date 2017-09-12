Испанский спутник связи Amazonas-5 выведен на целевую орбиту

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Испанский телекоммуникационный спутник Amazonas-5, запущенный в понедельник вечером с космодрома Байконур ракетой "Протон-М", отделился от разгонного блока "Бриз-М" и вышел на целевую орбиту. Об этом сообщили ТАСС в госкорпорации "Роскосмос".

"Произошло успешное отделение космического аппарата от разгонного блока "Бриз-М", - сказали в Роскосмосе.

В ближайшее время спутник будет передан на управление заказчику - оператору связи Hispasat, уточнили в госкорпорации.

Телекоммуникационный спутник Amazonas-5 изготовлен по заказу Hispasat американской компанией Space Systems Loral и предназначен для предоставления услуг в области телевидения, корпоративных сетей и телефонной связи на территории Южной и Центральной Америки.

Контракт на запуск испанского спутника с помощью "Протона-М" и разгонного блока "Бриз-М" заключила компания International Launch Services - "дочка" Центра имени Хруничева, имеющая эксклюзивное право на маркетинг "Протонов".

Этот запуск стал для "Протона-М" третьим с начала года и вторым коммерческим. Следующий коммерческий запуск "Протона" должен состояться 28 сентября - ракета-носитель выведет на орбиту китайский аппарат связи AsiaSat 9.