Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Испанский спутник связи Amazonas-5 выведен на целевую орбиту

Космос
12 сентября, 7:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

В ближайшее время спутник будет передан на управление оператору связи Hispasat, сообщили в Роскосмосе

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Dmitri Lovetsky

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Испанский телекоммуникационный спутник Amazonas-5, запущенный в понедельник вечером с космодрома Байконур ракетой "Протон-М", отделился от разгонного блока "Бриз-М" и вышел на целевую орбиту. Об этом сообщили ТАСС в госкорпорации "Роскосмос".

Смотрите также

Ракета-носитель "Протон-М". Досье

"Произошло успешное отделение космического аппарата от разгонного блока "Бриз-М", - сказали в Роскосмосе.

В ближайшее время спутник будет передан на управление заказчику - оператору связи Hispasat, уточнили в госкорпорации.

Телекоммуникационный спутник Amazonas-5 изготовлен по заказу Hispasat американской компанией Space Systems Loral и предназначен для предоставления услуг в области телевидения, корпоративных сетей и телефонной связи на территории Южной и Центральной Америки.

Контракт на запуск испанского спутника с помощью "Протона-М" и разгонного блока "Бриз-М" заключила компания International Launch Services - "дочка" Центра имени Хруничева, имеющая эксклюзивное право на маркетинг "Протонов".

Этот запуск стал для "Протона-М" третьим с начала года и вторым коммерческим. Следующий коммерческий запуск "Протона" должен состояться 28 сентября - ракета-носитель выведет на орбиту китайский аппарат связи AsiaSat 9.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия Испания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Турция внесла России задаток за зенитные ракетные системы С-400
2
В Подмосковье электричка насмерть сбила двух мужчин
3
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
4
Новые санкции ООН против КНДР: США добились ужесточения, пойдя на серьезные уступки
5
Это был не овердрафт: что происходит с картами Сбербанка
6
Кожин: количество заявок на ракеты "Калибр" выросло после их успешного применения в Сирии
7
ЕС заявил, что не признает выборы в Крыму и Севастополе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама