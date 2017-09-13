Станция Cassini войдет 15 сентября в атмосферу Сатурна и прекратит существование

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Автоматическая межпланетная станция Cassini в последний раз прошла на расстоянии 190 тыс. км от Титана, спутника Сатурна, и вышла на траекторию входа в верхние слои атмосферы газового гиганта, где прекратит свое существование. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в NASA руководитель программы полета Cassini Эрл Мейз.

"Автоматическая станция перед входом в атмосферу Сатурна займет такое положение, что ее главная антенна будет направлена на Землю, - отметил он. - Аппаратура станции сделает последнюю серию снимков Сатурна. В четверг [14 сентября] на протяжении 11 часов они будут передаваться на Землю. После этого аппаратура станции будет переведена в такой режим, чтобы обеспечить прямую передачу научной информации при входе в атмосферу планеты".

"Мы хотим получить как можно больше информации в период входа станции в атмосферу Сатурна", - подчеркнул он. По оценкам ученого, последний сигнал с Cassini может поступить в пятницу, 15 сентября, в 04:55 по времени тихоокеанского побережья (14:55 мск). По расчетам, станция прекратит свое существование в течение 1-2 минут и, как отметил Мейз, полностью сгорит в атмосфере планеты.

За входом Cassini в атмосферу Сатурна будут наблюдать телескопы с Земли, однако условия для наблюдения, как указала эксперт NASA Линда Спайкер, не слишком благоприятные: станция войдет в атмосферу на освещенной стороне Сатурна.

Исследования системы Сатурна

Экспедиция Cassini началась в октябре 1997 года, ее основной целью было исследование Сатурна и Титана, в том числе доставка на спутник спускаемого модуля Huygens. С этой задачей Cassini справился в 2005 году. Миссия является совместным проектом NASA, а также Европейского и Итальянского космических агентств.

В апреле текущего года ученые объявили о том, что Cassini обнаружил новые свидетельства гидротермальной активности на спутнике Сатурна Энцеладе, которые подтверждают, что в его подледном океане могут быть условия, пригодные для существования жизни. В октябре 2015 года Cassini пролетел примерно в 50 км от поверхности южного полюса Энцелада и взял пробы для химического анализа состава его "фонтанов" - бьющих из расщелин в ледовой коре струй воды с частицами льда, которые питает находящийся под поверхностью океан. Исследование продолжалось полтора года, и в итоге ученым удалось обнаружить молекулярный водород, наиболее вероятным источником которого специалисты называют гидротермальные реакции.

В 2012 году было объявлено о получении при помощи инструментов, установленных на Cassini, доказательств существования океана на глубине 100 км под ледяной поверхностью Титана и сотен озер и трех морей в полярных регионах этого спутника Сатурна.