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СМИ: зонд Cassini смог сфотографировать волны на кольцах Сатурна

Космос
12 сентября, 8:14 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

На черно-белом снимке видны волновые колебания частиц льда, из которых и состоят кольца планеты

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© NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute via AP

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Автоматическая межпланетная станция Cassini, которая уже на этой неделе завершит свою 20-летнюю миссию, смогла запечатлеть волны на кольцах Сатурна, которые возникают из-за лун газового гиганта. Об этом в понедельник сообщил портал Space.com.

На черно-белом снимке отчетливо видны волновые колебания частиц льда, из которых и состоят кольца планеты. Их размер варьируется от мелких осколков до огромных кусков. Согласно заявлению NASA, речь идет о кольце B (буква латинская).

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Данное кольцо находится на расстоянии в 96 тыс. 233 километров от самого Сатурна. Эти волны интересны тем, что они являются своеобразным аналогом колец в стволе деревьев - по ним также можно отсчитывать время. Дело в том, что данные колебания возникают, когда два спутника Сатурна - Янус и Эпиметей - меняют свои орбиты каждые четыре года. Из-за этого возникает гравитационный сдвиг, порождающий эти колебания, они распространяются по направлению от планеты к краю кольца.

Если данная теория верна, то самые крайние волны на снимке появились в 1980 году.

Последние дни Cassini

15 сентября Cassini в последний раз подойдет к Сатурну. Двигатели этого космического аппарата больше не смогут поддерживать его ориентацию в пространстве таким образом, чтобы антенна была направлена на Землю, связь с ним будет потеряна, и он развалится на части и сгорит в атмосфере второй по размерам планеты Солнечной системы. Как утверждают в NASA, зонд будет работать до самой последней минуты.

Экспедиция Cassini началась еще в октябре 1997 года, ее основной целью было исследование Сатурна и Титана, в том числе доставка на спутник спускаемого модуля Huygens. С этой задачей Cassini успешно справился в 2005 году. Миссия является совместным проектом NASA, а также Европейского и Итальянского космических агентств.

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В апреле текущего года ученые объявили о том, что Cassini обнаружил новые свидетельства гидротермальной активности на спутнике Сатурна Энцеладе, которые подтверждают, что в его подледном океане могут быть условия, пригодные для существования жизни. В октябре 2015 года Cassini пролетел примерно в 50 км от поверхности южного полюса Энцелада и взял пробы для химического анализа состава его "фонтанов" - бьющих из расщелин в ледовой коре струй воды с частицами льда, которые питает находящийся под поверхностью океан. Исследование продолжалось полтора года, и в итоге ученым удалось обнаружить молекулярный водород, наиболее вероятным источником которого специалисты называют гидротермальные реакции.

А в 2012 году было объявлено о получении при помощи инструментов, установленных на Cassini, доказательств существования океана на глубине 100 км под ледяной поверхностью Титана и сотен озер и трех морей в полярных регионах этого спутника Сатурна.

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