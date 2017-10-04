На Восточном начались комплексные испытания стартового комплекса

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Комплексные испытания стартового комплекса начались в среду на космодроме Восточный в Амурской области для проверки оборудования, которое будет использовано при новых запусках ракет "Союз-2", намеченных на ноябрь и декабрь этого года. Об этом сообщила пресс-служба Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

"На космодроме Восточный начались комплексные испытания стартового комплекса. Ракета-носитель "Союз-2" совместно с разгонным блоком "Фрегат" вывезена с технического на стартовый комплекс и установлена в стартовую систему. Проведены наезд мобильной башни обслуживания на стартовую систему, а также генеральные испытания систем ракеты космического назначения и разгонного блока "Фрегат", - говорится в сообщении.

При условии выполнения всех операций 8 октября ракета-носитель будет снята со стартовой системы и возвращена в монтажно-испытательный корпус для хранения.

28 ноября должен состояться второй запуск с Восточного: ракета "Союз-2.1б" выведет на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Метеор-М". На декабрь этого года с космодрома предварительно намечен еще один пуск ракеты "Союз-2.1а" с двумя российскими спутниками мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус".

Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром. В апреле 2016 года с него был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. Восточный обеспечит полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость от расположенного в Казахстане Байконура.