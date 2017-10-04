Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Восточном начались комплексные испытания стартового комплекса

Космос
4 октября, 7:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

На стартовую систему установлена ракета-носитель "Союз-2" с разгонным блоком "Фрегат"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Комплексные испытания стартового комплекса начались в среду на космодроме Восточный в Амурской области для проверки оборудования, которое будет использовано при новых запусках ракет "Союз-2", намеченных на ноябрь и декабрь этого года. Об этом сообщила пресс-служба Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

Смотрите также

Что важно знать о космодроме Восточный

"На космодроме Восточный начались комплексные испытания стартового комплекса. Ракета-носитель "Союз-2" совместно с разгонным блоком "Фрегат" вывезена с технического на стартовый комплекс и установлена в стартовую систему. Проведены наезд мобильной башни обслуживания на стартовую систему, а также генеральные испытания систем ракеты космического назначения и разгонного блока "Фрегат", - говорится в сообщении.

При условии выполнения всех операций 8 октября ракета-носитель будет снята со стартовой системы и возвращена в монтажно-испытательный корпус для хранения.

28 ноября должен состояться второй запуск с Восточного: ракета "Союз-2.1б" выведет на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Метеор-М". На декабрь этого года с космодрома предварительно намечен еще один пуск ракеты "Союз-2.1а" с двумя российскими спутниками мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус".

Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром. В апреле 2016 года с него был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. Восточный обеспечит полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость от расположенного в Казахстане Байконура.

Смотрите также

Роскосмос создаст на Восточном инфраструктуру для запуска межпланетных кораблей

Правительство выделило на эксплуатацию космодрома Восточный 2,3 млрд рублей

Роскосмос: число пусков ракет на Восточном будет увеличено до четырех-пяти в 2018 году

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Космодром Восточный
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия призвала генсека ООН продумать и согласовать предложения по реформе организации
2
В посольстве РФ в США ответили на слова Госдепартамента об "осмотре" генконсульства
3
Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева
4
Верховная рада повысила минимальные пенсии на $5
5
Медведица с редким окрасом поселилась на Курильском озере на Камчатке
6
Госдеп: США не взламывали замки в генконсульстве России в Сан-Франциско
7
Каталония объявит о независимости в течение нескольких дней
Темы дня
Новости партнеров
Реклама