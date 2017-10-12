ЦЭНКИ: автоматическая система отмены запуска "Прогресса" сработала на "отлично"

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Автоматическая система отмены запуска грузового корабля "Прогресс МС-07" на стартовом комплексе космодрома Байконур сработала на "отлично", сообщила в четверг ТАСС гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Рано Джураева.
"Отлично сработала автоматика на стартовом комплексе. Расчеты, работавшие на пуске, отработали безупречно. Это свидетельствует о высоком уровне контроля за всеми процессами, доказывает, что работа по повышению качества в отрасли ведется очень активно", - сказала она.
Как сообщили ранее в российском Центре управления полетами, отмененный в четверг запуск корабля теперь должен состояться 14 октября в 11:46 мск. Решение по схеме его полета (двухсуточная, шестичасовая или трехчасовая) будет принято госкомиссией отдельно.
Предполагалось, что в четверг "Прогресс МС-07" впервые совершит полет к Международной космической станции по трехчасовой схеме (два витка вокруг Земли). На сегодняшний день самой быстрой отработанной схемой полета к орбитальной станции для кораблей "Прогресс" и "Союз" является шестичасовая (четыре витка вокруг Земли). Впервые по четырехвитковой схеме в космос отравился "Прогресс М-16М" в августе 2012 года.