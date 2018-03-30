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S7 Space опровергла сообщения об отсутствии документов по "Морскому старту" от Роскосмоса

Космос
30 марта, 21:07 дата обновления: 30 марта, 21:45 UTC+3

По словам гендиректора компании Сергея Сопова, закрытие сделки ожидается на следующей неделе

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Гендиректор компании "С7 космические транспортные системы Сергей Сопов

Гендиректор компании "С7 космические транспортные системы Сергей Сопов

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Гендиректор компании "С7 космические транспортные системы" (S7 Space, "дочка" группы S7, купившей в 2016 году проект "Морской старт") Сергей Сопов опроверг в разговоре с ТАСС информацию о том, что закрытие сделки по покупке группой S7 у РКК "Энергия" космического комплекса "Морской старт" переносится на одну-две недели из-за отсутствии документов со стороны госкорпорации "Роскосмос". 

"Эта информация не соответствует действительности - все вопросы с Роскосмосом мы решаем в процессе обсуждения. Все решили, все подписали уже давно", - сказал Сопов. Завершение сделки по покупке группой S7 космического комплекса "Морской старт" у РКК "Энергия" ожидается на следующей неделе, добавил он.

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"Как будем готовы, так [сделка] и закроется. Мы активно работаем, наши адвокаты работают, у нас нет остановок", - подчеркнул Сопов. По его словам, обе стороны работают успешно по этой сделке.

"Мы каждый день на связи с Солнцевым (Владимир Солнцев - гендиректор РКК "Энергия" - прим. ТАСС), с РКК "Энергией", ежедневно обсуждаем все накопившиеся вопросы. Я на связи с Буренковым (Игорь Буренков - директор по коммуникациям Роскосмоса - прим. ТАСС), то же самое. Сегодня только с утра говорили на все вопросы, которые нас так или иначе волнуют", - отметил Сопов.

Ранее в пятницу источник, близкий к S7 Group сообщил ТАСС, что завершение сделки откладывается на одну-две недели из-за отсутствия необходимых документов от Роскосмоса. Ранее сообщалось, что сделка может быть закрыта в конце первого квартала. ТАСС пока не удалось получить комментарий в Роскосмосе. В S7 Group отказались от комментариев.

В РКК "Энергия" ранее уточнили, что покупная цена активов комплекса "Морской старт" составляет 6,28 млрд рублей.

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