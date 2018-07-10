Госкомиссия подтвердила двухвитковую схему сближения "Прогресса" с МКС

КОРОЛЕВ /Московская область/, 10 июля. /ТАСС/. Баллистики российского Центра управления полетами приняли решение продолжить полет грузового корабля "Прогресс МС-09" по сверхкороткой схеме, запущенный в 00:51 мск грузовик доберется до Международной космической станции (МКС) примерно за 3,5 часа. Об этом во вторник сообщается на сайте Роскосмоса.

Ранее там заявили, что определить точную схему полета будет возможно только через час - полтора после старта ракеты-насителя "Союза-2.1а", решение о ней примет государственная комиссия.

"Впервые для сближения и стыковки транспортного грузового корабля (ТГК) типа "Прогресс" с Международной космической станцией планируется использовать короткую двухвитковую схему. Такое решение приняла государственная комиссия, оценив параметры вывода ТГК на околоземную орбиту. Двухвитковая схема сближения космических кораблей с МКС будет применена впервые в истории космических полетов", - говорится в сообщении.

При успешной реализации двухвитковой схемы время от старта до стыковки космических кораблей с МКС планируется сократить с 6 часов до 3,5 часа, говорится в сообщении. "Переход к новой "короткой" схеме стал возможен только с вводом в эксплуатацию ракеты-носителя "Союз-2.1а", позволяющей по своим техническим характеристикам и возможностям системы управления выводить космические объекты на заданную орбиту с высочайшей точностью. Также важной особенностью реализации двухвитковой схемы сближения со станцией является предварительное формирование требуемой рабочей орбиты МКС и точное выполнение заложенной в бортовой вычислительный комплекс транспортного корабля программы автономного наведения", - отметили в Роскосмосе.

Ранее "Прогрессы" отправлялись к МКС либо по двухсуточной схеме (34 витка), либо долетали до станции за шесть часов (четыре витка).

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-09" стартовала с площадки №31 космодрома Байконур в 00:51 мск, стыковка корабля со станцией запланирована в 04:39 мск. "Прогресс" доставит на станцию около 2,5 тонны различных грузов, в частности, топливо, научное оборудование, продукты, медикаменты. Кроме того, "Прогресс" привезет на МКС третий скафандр нового поколения "Орлан-МКС", два таких скафандра уже используются на станции.