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Госкомиссия подтвердила двухвитковую схему сближения "Прогресса" с МКС

Космос
10 июля, 3:29 UTC+3 область/ 10, июля. /ТАСС

Переход к новой схеме сократит время от старта до состыковки с 6 часов до 3,5 часа

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КОРОЛЕВ /Московская область/, 10 июля. /ТАСС/. Баллистики российского Центра управления полетами приняли решение продолжить полет грузового корабля "Прогресс МС-09" по сверхкороткой схеме, запущенный в 00:51 мск грузовик доберется до Международной космической станции (МКС) примерно за 3,5 часа. Об этом во вторник сообщается на сайте Роскосмоса.

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Ракета-носитель "Союз-2.1а". Досье

Ранее там заявили, что определить точную схему полета будет возможно только через час - полтора после старта ракеты-насителя "Союза-2.1а", решение о ней примет государственная комиссия.

"Впервые для сближения и стыковки транспортного грузового корабля (ТГК) типа "Прогресс" с Международной космической станцией планируется использовать короткую двухвитковую схему. Такое решение приняла государственная комиссия, оценив параметры вывода ТГК на околоземную орбиту. Двухвитковая схема сближения космических кораблей с МКС будет применена впервые в истории космических полетов", - говорится в сообщении.

При успешной реализации двухвитковой схемы время от старта до стыковки космических кораблей с МКС планируется сократить с 6 часов до 3,5 часа, говорится в сообщении. "Переход к новой "короткой" схеме стал возможен только с вводом в эксплуатацию ракеты-носителя "Союз-2.1а", позволяющей по своим техническим характеристикам и возможностям системы управления выводить космические объекты на заданную орбиту с высочайшей точностью. Также важной особенностью реализации двухвитковой схемы сближения со станцией является предварительное формирование требуемой рабочей орбиты МКС и точное выполнение заложенной в бортовой вычислительный комплекс транспортного корабля программы автономного наведения", - отметили в Роскосмосе.

Ранее "Прогрессы" отправлялись к МКС либо по двухсуточной схеме (34 витка), либо долетали до станции за шесть часов (четыре витка).

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-09" стартовала с площадки №31 космодрома Байконур в 00:51 мск, стыковка корабля со станцией запланирована в 04:39 мск. "Прогресс" доставит на станцию около 2,5 тонны различных грузов, в частности, топливо, научное оборудование, продукты, медикаменты. Кроме того, "Прогресс" привезет на МКС третий скафандр нового поколения "Орлан-МКС", два таких скафандра уже используются на станции.

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