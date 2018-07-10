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Сверхкороткую схему полета используют в российской лунной программе

Космос
10 июля, 12:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Двухвитковая схема придает определенную гибкость для реализации программы, отметили в РКК "Энергия"

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Новая сверхкороткая схема полета, по которой добрался к Международной космической станции (МКС) корабль "Прогресс МС-09", пригодится при освоении Луны.

Об этом сообщил ТАСС космонавт, руководитель летно-космического центра РКК "Энергия" (предприятие - разработчик кораблей "Союз" и "Прогресс") Александр Калери.

По его словам, перелетный модуль в рамках будущей российской лунной программы может собираться на орбите из нескольких частей, что потребует более одного запуска ракет-носителей. Так, корабль может выводится в одном пуске, а разгонный блок - в другом.

В этом случае, пояснил космонавт, может возникнуть необходимость делать это максимально быстро. "С кислородно-водородным разгонным блоком, например, будет критичным время от момента заправки этого блока на Земле до момента израсходования топлива на орбите. Нужно будет этот блок запустить, протестировать, сблизиться с ним, состыковаться, проверить и запустить двигатели в кратчайшие сроки", - сказал Калери.

Двухвитковая схема полета на орбиту "в любом случае дает преимущество, придает определенную гибкость для реализации программы в разных вариантах", добавил он.

Во вторник грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" впервые прилетел к МКС по двухвитковой схеме (два оборота вокруг Земли). Грузовик был в полете всего 3 часа 40 минут: стартовав в 00:51 мск, он коснулся станции уже в 04:31 мск. Ранее на "Прогрессах" была отработана другая короткая схема - четырехвиктвовая, при которой полет к станции занимает около 6 часов.

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