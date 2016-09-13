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ГМИИ им. Пушкина может ввести в онлайн-продажу дополнительные билеты на выставку Рафаэля

Культура
13 сентября, 18:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Выставленные раннее на реализацию электронные билеты на октябрь полностью выкуплены
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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина в Москве может ввести дополнительные квоты на каждый сеанс посещения выставки "Рафаэль. Поэзия образа" в связи с тем, что уже сейчас все билеты на октябрь, реализуемые через онлайн-продажу, раскуплены. Об этом рассказала ТАСС руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью ГМИИ им. Пушкина Евгения Киселева.

Выставка "Рафаэль. Поэзия образа" открылась в ГМИИ им. Пушкина во вторник. На ней представлены восемь живописных и три графических произведения великого художника эпохи Возрождения. Уже за первые полтора часа работы музея ее посетили около 400 человек.

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"Сейчас все билеты на выставку Рафаэля на октябрь, реализуемые через онлайн-продажу, закончились. Мы планируем проанализировать онлайн-продажи первых дней и надеемся ввести дополнительные небольшие квоты на каждый сеанс. Сейчас посетители ведут себя очень активно. Мы должны учитывать, насколько возможно будет соблюсти температурный режим в зале с экспозицией при увеличении посещаемости", - рассказала Киселева.

Она отметила, что в любом случае доступны билеты в кассах музея. Всего в день проходит 11 сеансов, а в четверг, в продленный день работы музея, 12-13 сеансов. Во избежание длинных очередей в ГМИИ ввели ограничение по времени посещения: сеансы длятся по 45 минут. Билеты на них можно приобрести как онлайн, так и в кассах, где к каждому сеансу выделяется квота в 80 билетов против 70, которые можно купить через интернет.

Выставка "Рафаэль. Поэзия образа" продолжит свою работу до 11 декабря.

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