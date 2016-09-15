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Сoбянин открыл новую сцену Театра Табакова на Малой Сухаревской площади

Культура
15 сентября, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Зрительный зал здания оснащен электронной системой виртуальной акустики, которая создает эффект присутствия
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© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую сцену Театра под руководством Олега Табакова, прозванного "Табакеркой", на Малой Сухаревской площади Москвы. Как сообщил мэр, решение о строительстве нового здания театра было принято еще в 1997 году.

"Как шутит Олег Павлович (Табаков), жалко, что не в 2017 году открытие: тогда было бы 20 лет - юбилей с момента принятия решения о строительстве новой сцены для "Табакерки", - сказал мэр. По его словам, власти и строители постарались сделать все возможное, чтобы возродить запущенную стройку и создать современный театр с технической точки зрения, с новыми возможностями сцены, зрительного зала. "Я поздравляю вас и поздравляю москвичей, которые получили новую театральную жемчужину в Москве", - обратился Собянин к членам труппы.

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Табаков напомнил, что театр-студия зародилась еще в 1978 году. "Долго пробивались и как трава проросли сквозь советский асфальт - в 1986 году узаконились и получили помещение бывшего "красного уголка" (на улице Чаплыгина)", - отметил он. Руководитель театра поблагодарил городские власти за создание новой современной театральной сцены.

Зрительный зал нового здания театра имеет 400 мест. При этом порядка 100 мест могут быть перемещены в трюм сцены для увеличения ее размеров. Трансформация сцены приводится в действие сотней электродвигателей. В состав комплекса освещения включены как традиционные театральные приборы, так и новейшие инновационные разработки.

Зрительный зал театра оснащен электронной системой виртуальной акустики, которая создает эффект присутствия. В новом здании имеются также репетиционный зал, буфет, помещения для сотрудников театра и другие необходимые площади для нормальной работы учреждения культуры.

В своем первом сезоне на новой сцене театр Табакова планирует адаптировать для нее пять спектаклей, уже имеющихся в репертуаре, а также поставить четыре премьеры.

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