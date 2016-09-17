Стивен Сигал планирует снять фильм на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Голливудский актер Стивен Сигал, который в качестве гостя приехал в Южно-Сахалинск на международный кинофестиваль "Край света", планирует снять фильм на Сахалине. Об этом он заявил на церемонии закрытия кинофорума.

"Я думал о Сахалине, вам нереально повезло с местом, где вы живете. Природа, замечательные виды, море, животные, но для этого региона есть, что сделать. Я увидел лично для себя, что я могу сделать, поучаствовать в том, чтобы принести что-то на Сахалин. Например, так как я занимаюсь фильмами, мы могли бы снять фильм здесь, на Сахалине", - сказал голливудский актер.

Актер прилетел на Сахалин 14 сентября, став гостем кинофестиваля "Край света". Стивен Сигал проехал по южным районам области, встретился с населением, спортсменами. В Корсакове он вместе с губернатором посадил дерево дружбы - канадский клен. Теперь это дерево будет напоминать о визите звезды.

Стивен Сигал родился в 1952 году в штате Мичиган. В его фильмографии более 120 кинолент, в основном включающих элементы восточных единоборств. Среди наиболее популярных его работ в кино стали такие картины, как "В осаде", "Смерти вопреки", "В смертельной опасности", "Над законом", "Мерцающий", "Сквозные ранения". Его коллегами по съемочной площадке были Томми Ли Джонс, Майкл Кейн, Вупи Голдберг, Дэнни Трехо и другие голливудские актеры.

Шестой сахалинский международный кинофестиваль "Край света" открылся 9 сентября. Кинофорум является одним из крупнейших и авторитетных на территории России. В разные годы в его программу входили как отечественные, так и зарубежные, в особенности азиатские, ленты.