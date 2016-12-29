Мать Кэрри Фишер госпитализирована после смерти дочери

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Американская актриса и певица Дебби Рейнолдс, мать голливудской актрисы Кэрри Фишер, скончавшейся 27 декабря в возрасте 60 лет, была госпитализирована в Беверли-Хиллз (штат Калифорния). Об этом сообщил новостной портал TMZ, специализирующийся на конфиденциальной информации о знаменитостях.
По его данным, причиной госпитализации мог стать сердечный приступ.
Голливудская актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в серии фильмов "Звездные войны" (Star Wars), скончалась 27 декабря на 61-м году жизни. Актриса умерла через несколько дней после тяжелого сердечного приступа.
В уходящем году 84-летняя Рейнолдс получила почетную премию Американской академии кинематографических искусств и наук.