Мать Кэрри Фишер госпитализирована после смерти дочери

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Американская актриса и певица Дебби Рейнолдс, мать голливудской актрисы Кэрри Фишер, скончавшейся 27 декабря в возрасте 60 лет, была госпитализирована в Беверли-Хиллз (штат Калифорния). Об этом сообщил новостной портал TMZ, специализирующийся на конфиденциальной информации о знаменитостях.

По его данным, причиной госпитализации мог стать сердечный приступ.

Голливудская актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в серии фильмов "Звездные войны" (Star Wars), скончалась 27 декабря на 61-м году жизни. Актриса умерла через несколько дней после тяжелого сердечного приступа.

В уходящем году 84-летняя Рейнолдс получила почетную премию Американской академии кинематографических искусств и наук.