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Третьяковская галерея примет 18 шедевров византийского искусства из Греции

Культура
2 февраля, 9:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
Среди участников проекта - Византийский и христианский музей в Афинах, Музей Бенаки, Собрание Э. Велимезиса - Х. Маргаритиса
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Выставка "Шедевры Византии", на которой представят 18 византийских шедевров X-XV веков из греческих музейных и частных собраний, откроется в Третьяковской галерее 8 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

"Особый интерес представляют серебряный процессионный крест рубежа X-XI веков и рельефный образ великомученика Георгия со сценами жития, выполненный в технике резьбы по дереву", - отметили в музее.

Кроме того, в экспозиции можно увидеть иконы XII-XV веков - среди них "Воскрешение Лазаря", "Богоматерь с Младенцем" и "Иоанн Предтеча Ангел пустыни", а также кадильницу с изображением великомучеников Феодора и Димитрия, шитый покров на Святые Дары и два кодекса - Евангелия XIII и начала XIV века.

Среди участников проекта - Византийский и христианский музей в Афинах, Музей Бенаки, Собрание Э. Велимезиса - Х. Маргаритиса.

Выставка пройдет в рамках перекрестного Года Россия - Греция, ранее в Афинах представили выставку уникальных русских икон XV-XIX века. В России уже состоялся ряд выставок из греческих собраний - в частности, в Историческом музее показали "Боги и герои Древней Греции", а в Эрмитаже "Византия сквозь века".

Распоряжение "О проведении Года Российской Федерации в Греческой Республике и Года Греческой Республики в Российской Федерации" было подписано 25 октября 2014 года президентом РФ Владимиром Путиным.

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